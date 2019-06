Melle. Bei besten äußeren Bedingungen hat am vergangenen Freitag der Meller Berglauf stattgefunden. 189 Läufer kamen beim Finale der sechsteiligen „Active Dreierpack“-Serie ins Ziel. Damit blieb die Resonanz etwas hinter den Erwartungen zurück. „Bei einigen Serienteilnehmern war mit Blick auf die Schlussveranstaltung die Luft wohl etwas raus“, bemerkte Markus Brinkmann.

Organisator Brinkmann sprach dennoch von einer „gelungenen Dreierpack-Abschlussveranstaltung bei fantastischem Wetter“. Der Lauf sei reibungslos über die Bühne gegangen. Abgesehen von einer Schürfwunde habe es keine Verletzten gegeben. Nach dem Zieleinlauf und der Siegerehrung für die Einzelwertung standen die Läufer bei Kaltgetränken noch einige Zeit gemütlich am Platz beisammen.



Die Seriensieger werden am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) bei der großen Abschlussehrung bei Solarlux in Melle ausgezeichnet. Bereits klar ist, dass der Meller Berglauf im kommenden Jahr am 12. Juni als vorletzte Station der Laufreihe stattfinden wird.

Verzögerung durch Fußballspiel

Die Läufer gingen am Freitagabend 15 Minuten verspätet auf die Meller Strecke, da sich das vorangehende Fußballspiel auf dem Sportplatz an der Waldstraße verzögerte. Entsprechend eilig mussten die Helfer nach Abpfiff der Partie die Startvorrichtungen aufbauen. Das verkürzte Warmlaufen der Athleten vor dem Startsignal fiel angesichts sommerlicher Temperaturen aber nicht negativ ins Gewicht.

Die Aushängeschilder Abdelmajeed Abdallah („Jede Oma zählt“) und Marie Lienemann (SF Lotte) krönten ihre starken Auftritte bei der diesjährigen Reihe jeweils mit einem Sieg zum Abschluss. Abdallah benötigte 34:04,9 Minuten für die zehn Kilometer am Meller Berg. Er sicherte sich auch den Sieg in der Gesamtwertung – genau wie Lienemann (39:52,4 Minuten) bei den Frauen.

Beste Lokalmatadorin wurde Anja Bitter vom gastgebenden SC Melle als Gesamt-Sechste. Insgesamt nahmen erstaunlich wenige Grönegauer an ihrem Heimatlauf teil. „Es wäre schön, wenn sich im nächsten Jahr wieder mehr Meller an der Veranstaltung beteiligen würden“, sagte Brinkmann daher.

Ergebnisse

Meller Berglauf, Einzelwertung: Männer: 1. Abdelmajeed Abdallah („Jede Oma zählt“), 34:04,9 Minuten; 2. Benedikt Knappe (Active-Sportshop Osnabrück), 35:50,5; 3. Pascal Wedeken (Piepenbrock-Laufteam), 36:02,1; 4. Kai Stoye (Active-Sportshop Osnabrück), 37:11,0; 5. Matthias Bergmann (VfR Voxtrup), 37:45,8; 6. Sören Sprehe (kein Verein), 37:54,2; –

Frauen: 1. Marie Lienemann (SF Lotte), 39:52,4 Minuten; 2. Miriam Garmatter (Judo Crocodiles Osnabrück), 39:56,2; 3. Christin Kulgemeyer (Osnabrücker TB), 41:15,5; 4. Kimberly Miller (Tri-Team Osnabrück), 44:26,7; 5. Corinna Tappe (L&T City Gym), 45:26,0; 6. Julia Schulte (Osnabrück), 45:56,3;

Dreierpack-Gesamtwertung: Männer: 1. Abdelmajeed Abdallah („Jede Oma zählt“), 2. Philipp Lauenstein (LG Osnabrück), 3. Benedikt Knappe (Active-Sportshop Osnabrück), 4. Pascal Wedeken (Piepenbrock-Laufteam), 5. Marcus Demmler (Viva con agua Osnabrück), 6. Kai Stoye (Active-Sportshop Osnabrück); –

Frauen: 1. Marie Lienemann (SF Lotte), 2. Miriam Garmatter (Judo Crocodiles Osnabrück), 3. Christin Kulgemeyer (Osnabrücker TB), 4. Ina Voss (TV Georgsmarienhütte), 5. Kimberly Miller (Tri-Team Osnabrück), 6. Anja Bitter (SC Melle)