Melle. Die zuvor bereits als Aufsteiger feststehenden Bezirksliga-C-Junioren des SC Melle haben ihr letztes Saisonspiel deutlich mit 4:0 gegen BW Hollage gewonnen. In der kommenden Saison spielt der Grönegauer Fußballnachwuchs in der Landesliga.

Melle war das ganze Spiel überlegen und ging in der achten Minute durch den 26. Saisontreffer von Leo Tiemeier mit 1:0 in Führung. Stephan Bismar erhöhte mit einem schönen Schrägschuss auf 2:0 (17.) und Luca Bänsch-Malaquias markierte in der 22. Minute das 3:0 mit seinem 21. Saisontreffer.

Die spielerische Überlegenheit des Teams von Trainer Siegbert Volkmer kam besonders in der zweiten Halbzeit zur Geltung, Der SCM vergab mehrere Torchancen. Jean Dusinovic war es dann vorbehalten, in der 44. Minute das 4:0 zu erzielen. Es war für den Abwehrchef auch schon der zwölfte Saisontreffer.

So schloss die C-Jugend des SCM die Saison mit 53 Punkten und 101:27 Toren als Bezirksliga-Tabellenzweiter ab und freut sich auf die nächste Saison in der Landesliga, der zweithöchsten Spielklasse für den Altersbereich. Meister Damme hatte sein Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen.