Melle. Ein großer Festumzug mit bunten Festwagen und Fußgruppen soll den Abschluss des dreitägigen Stadtfestes "850 Jahre Melle" bilden. Start ist am Sonntag, den 30. Juni 2019, um 16 Uhr. Hier sehen Sie, welche Route der Festumzug nehmen wird und wer sich beteiligt.

"Der Zukunft entgegen" – so lautet das Motto, zu dem am Stadtfest-Sonntag viele Meller Vereine und Institutionen durch die Innenstadt ziehen. Unter anderem geht es am Rathaus vorbei. Von einer Bühne dort wird Jörg Oberwestberg dem Umzug moderieren.

Die etwa 2,2 Kilometer lange Strecke für den Festumzug beginnt am ehemaligen Festplatz am Grönegaubad. Dort stellen sich die Wagen und Gruppen ab 15 Uhr auf und machen sich dann gegen 16 Uhr auf dem Weg. Ursprünglich war der Treff für 14.30 Uhr angesetzt; damit die Teilnehmer nicht so lange in der Sonne stehen, wurde er nach hinten verschoben. Zusätzlich werden die Gruppen gebeten, genug Wasserreserven und Sonnenschutz einzuplanen. Die Stadt wird zudem an verschiedenen Stationen des Umzugs Wasser anbieten.

So ist die Streckenführung gemäß Programmheft:

Vom Aufstellungsplatz biegt der Umzug links ab in die Grönenberger Straße.

Vorbei an der Bushaltestelle des Gymnasiums geht es dann weiter auf der Grönenberger Straße Richtung Zentrum.

geht es dann weiter auf der Grönenberger Straße Richtung Zentrum. An der Böckmann-Kreuzung geht es geradeaus weiter auf der Straße Markt .

geht es geradeaus weiter auf der Straße . Vorbei am Rathaus biegt die Kolonne rechts ab in die Haferstraße .

biegt die Kolonne rechts ab in die . Die nächste Abzweigung führt dann in die Straße Herrenteich .

. An der wenig später folgenden Kreuzung biegt der Tross links ab in die Kampstraße .

. Am Ende der Kampstraße geht es linksherum weiter in die Königsberger Straße , die kurz darauf zur Straße Stadtgraben wird.

, die kurz darauf zur Straße wird. Geradeaus über den nächsten Kreisel folgt der Endspurt auf der Else-Allee, von wo aus der Parkplatz nahe dem Kaufhaus Böckmann als Ziel erreicht wird.

Wer nimmt am Umzug teil?

Folgende Gruppen haben sich bis Dienstag (25. Juni), 12 Uhr, bei der Stadt für den Umzug angemeldet:

Gruppen mit Wagen:

Altenmeller Heide (Siedlungsgemeinschaft)

Reitverein Oldendorf

Werbegemeinschaft Melle-City

Radweg Allendorfer Straße

Automobilclub Melle / Team Mediastall

Radweg L 94 Himmern

Landjugendvereine Melle (Wellingholzhausen, Neuenkirchen, Oldendorf)

Traktorenverein Grönegau-Buer

Flotte Speichen Buer

Geflügelzuchtverein 67 Gerden



Ratsschule Melle

Stadt Melle

SV Viktoria Gesmold

SuS Buer

Firma Niehaus, Melle-Mitte

Ländlicher Reit- und Fahrverein Melle-Gesmold

Fußgruppen:

Imkerverein Melle

Ortsgruppe Gesmold

Fahnenschwinger der Turnabteilung des TSV Riemsloh

Meller Naturführerinnen und Naturführer

Emblaze Dance Studio

SC Melle 03

Kleingartenverein Eicken-Bruche

Laufgruppe der Eickener SV

Sportvereinigung Oldendorf

Grönenbergschule Melle

Vereine aus Riemsloh

Blaskapelle Gesmold

DLRG-Jugend Ortsgruppe Melle

Wohnungsbau Grönegau

TSV Westerhausen-Föckinghausen



Schützenvereine aus Melle

Rat der Stadt Melle

Jugendkapelle Wellingholzhausen

Shanty Chor Bruchmühlen

Nach Ende des Umzugs soll das Stadtfest "850 Jahre Melle" mit einer kleinen After-Show-Party auf der Bühne auf dem Parkplatz Böckmann ausklingen.