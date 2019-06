Melle. Als einer der ersten Landkreise hat der Landkreis Osnabrück flächendeckend die Schulen in eigener Trägerschaft an das Breitbandnetz angeschlossen. Damit hat er die Grundlage geschaffen, die Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts zukunftsfähig zu machen. Auch in Melle wurden in den vergangenen Wochen mehrere Schulen mit einem Glasfaserdirektanschluss ausgestattet.

Landrat Michael Lübbersmann informierte sich jetzt in den BBS darüber, wie die neuen technischen Möglichkeiten in den Unterricht einfließen.

Neben der BBS sind auch das Gymnasium, die IGS und die Wiehengebirgsschule digital auf der Höhe der Zeit. Beispiel BBS: Sie kann mit dem Breitbandanschluss online auf Informationen und Anwendungen aus Handwerk und Industrie zugreifen und in den Unterricht integrieren. „Durch die Digitalisierung können viele Inhalte anschaulicher und praxisnah vermittelt werden“, sagte Lübbersmann. Das bestätigte Schulleiter Hermann Krüssel anhand der Kfz-Lehrwerkstatt: „Wo bisher Unterrichtsmedien für einen begrenzten Zeitraum nur von Einzelnen genutzt werden konnten, stehen sie nun vielen und unbegrenzt zur Verfügung. Lernmodule auf didaktischen Online-Plattformen oder ganze Diagnoseszenarien kann jedes Mitglied überall nutzen, ob in der Schule, im Betrieb und auch zuhause.“ Dazu können ganze Unterrichtssequenzen über vernetzte Lernorte für mehrere Schüler an verschiedenen Schulen gleichzeitig stattfinden. So ist es möglich, dass einzelne Schulen als Kompetenzzentren für andere Schulen wirken, wie etwa die BBS in Sachen Elektromobilität und Digitalisierung.

Digitalisierung von zentraler Bedeutung

„Besonders für die technischen Fachbereiche wie in der BBS ist eine digitale Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Wir müssen einen zeitgemäßen Unterricht und ein Versorgungsniveau wie in den Unternehmen garantieren“, sagte Lübbersmann zur Zielsetzung.

Wie das funktioniert, stellte Krüssel an einem simulierten Fahrzeug vor, an dem ein Fehler gefunden werden soll. So können die Schüler – auch zu Hause – am Bildschirm sämtliche Arbeitsschritte durchlaufen und diese schließlich in der Klasse am realen Fahrzeug testen. Hier kommen dann Handykamera und WLAN zum Einsatz, so dass auf einem großen Bildschirm in der Klasse alle Schüler die einzelnen Tätigkeiten gut verfolgen können.

Neue Impulse für den Unterricht

Auch die Fachschule Holztechnik, die für ihre innovative Ausbildung bekannt ist, verspricht sich weitere Impulse für den Unterricht. So wird sie cloudbasiert Werkzeuge überwachen, die Fertigung steuern und zudem aus der Industrie unmittelbare Rückmeldungen an die Maschinen erhalten. Auch andere Berufe wie Tischler und Holzmechaniker werden von den neuen Unterrichtsmethoden profitieren und den steigenden Anforderungen der Unternehmen gerecht. Nicht zuletzt versprechen sich Schule und Landkreis davon, dass die Digitalisierung die Ausbildungsberufe für junge Menschen attraktiver macht.