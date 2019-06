Oldendorf. Am vergangenen Freitag fand im Reiter-Waldstadion in Oldendorf die 3. Bürgerversammlung des Stadtteils statt.

Ortsbürgermeisterin Karin Kattner-Tschorn konnte in ihren einleitenden Worten über 50 Bürger,



zahlreiche Ortsratsmitglieder sowie Bürgermeister Reinhard Scholz und den stellvertretenden

Landrat Mirco Bredenförder begrüßen.

Probleme gelöst

Der ausrichtende Reit- und Fahrverein stellte sich in kurzen Worten vor und dabei das eigene Vielseitigkeitsturnier in den Mittelpunkt. In der Rückschau auf die letzte Bürgerversammlung konnte berichtet werden, dass alle wesentlichen Fragen und Probleme in Verlauf des Jahres angegangen oder gelöst werden konnten. Zu nennen seien beispielsweise die Erneuerung des Fußwegs am Flötebach in Westerhausen oder die von Anwohnern und Ortsratsmitgliedern umgesetzte Umgestaltung am Friedensgarten in Oldendorf.

Aktuelle Themen im Ort seien die voranschreitenden Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus, das am

31. August, dem Geburtstag der Feuerwehr, mit einem Fest eingeweiht werde. Die Planungen am

Kindergarten schreiten voran, man wolle in den Ausschusssitzungen im Herbst die dann fertigen

Entwürfe diskutieren; auch im Hinblick auf die Bedenken aus Eltern- und Mitarbeiterschaft bezüglich

der möglicherweise belastenden Umsetzungsphase.

Bei der Sägemühle sei der Ortsrat weiter in Beratungen. Bürgermeister Reinhard Scholz ging auf die Bedenken der Einwohner ein, die eine Benachteiligung des Ortsteils gegenüber anderen Meller Stadtteilen kolportierten. Während andere Gemeinden in der Stadt noch auf Feuerwehrhäuser, Grundschulan- und umbauten warten würden und in der Prioritätenliste der Kindergärten weiter hinten auftauchen würden, seien in Oldendorf alle notwendigen Baumaßnahmen bereits umgesetzt, in Durchführung oder in Planung und mit Finanzmitteln

hinterlegt.

Keine Kungelei

"Sollte es in der Vergangenheit Kungelei zugunsten einzelner Ortsteile gegeben haben, so

ist dies vorbei. Dafür stehe ich auch persönlich!", so Scholz. Beim Breitbandausbau gebe es im Bereich Melle Verzögerungen durch die ausführende Firma, der Fertigstellungstermin 30. Juni sei nicht zu halten. Allerdings würden die einzelnen Leitungen und Kabelverzweiger in den kommenden Monaten nach und nach ans Netz gehen und in der Folge direkt mit dem 2. Bauabschnitt begonnen, bei dem dann Häuser im Außenbereich mit Direktanschlüssen versorgt werden sollen.

Karin Kattner-Tschorn wies die anwesenden Bürger nochmals darauf hin, dass in der

Einwohnerfragestunde im Ortsrat die Ortsbürgermeisterin und die Verwaltung befragt werden

könnten und auch nur diese antworten dürften. Eine allgemeine Diskussion unter Einbeziehung aller

Ortsratsmitglieder sei durch die Kommunalverfassung nicht zugelassen. Hintergrund waren Fragen

einzelner Bürger zur Meinung des ganzen Ortsrats sowie Presseberichte, in denen von "betretenem

Schweigen der Ortsratsmitglieder" bei Bürgeranliegen berichtet wurde. "Die Ortsratsmitglieder

dürfen nicht antworten.", stellte die Ortsbürgermeisterin klar.

Gefährliche Straßenquerung

Themen, die dieses Mal für angeregte Diskussionen sorgten, waren die Ortsdurchfahrt Oldendorf, wo insbesondere im Bereich Schule/Kirche die Straßenüberquerung für Kinder gefährlich sei und die Anwohner durch die straßennahe Bebauung kaum Einsicht auf die Fahrbahn beim Verlassen der Grundstücke hätten. Weiter wurde nach Gerüchten um die Baulandentwicklung in Oldendorf gefragt.

Es gebe seitens Verwaltung und Politik den Wunsch nach weiterer Baulandausweisung, es sei aber noch nichts präsentabel, lautete die Antwort. Für erhitzte Gemüter sorgte der Zustand des Radweges an der Oldendorfer Straße. Zu dichter Bewuchs und zahlreiche Schlaglöcher würden das Radfahren vom Genuss zur Gefahr werden lassen, so lautete das Fazit von radfahrenden Mitbürgern.

Herbold von Pappenheim vom Kirchenvorstand Oldendorf stellte das Konzept eines monatlichen Biergartens in der Kirchhofsburg vor. Um das Dorfleben zu stärken, wolle man monatlich dort zusammenkommen und lade alle Bürger dazu ein, bei gutem Wetter in belebter Gemeinschaft ein kühles Getränk zu nehmen. Erster Termin sei Freitag, 5.Juli, ab 16 Uhr.