Melle. Mit einem "internationalen Dorf" präsentieren sich die Partnerstädte von Melle beim Stadtjubiläum am letzten Juni-Wochenende. Mit kulinarischen Genüssen, Informationsbroschüren und einer Münzpresse geben Delegationen aus insgesamt neun Partnerstädten einen kleinen Einblick in ihre Lebensweise.

Partnerschaftsbeauftragter Gottfried Müller freut sich, dass von den 14 Partnerstädten insgesamt neun mit einer Delegation beim Stadtjubiläum Präsenz zeigen: "Delegationen aus Bad Dürrenberg, Berlin-Reinickendorf, Eecke/Frankreich, Eke/Belgien, Jēkabpils/Lettland, Melle/Belgien, Melle/Frankreich, New Melle/USA und Niğde in der Türkei nutzen die Gelegenheit, Melle ihre Aufwartung zu machen", betont Gottfried Müller.

Mit von der Partie sind auch zwei Ehrengäste, die weite Anreisen auf sich nehmen, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen: der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in St. Louis, Paul Obernuefemann, und der Gouverneur für die Region Niğde, Yilmaz Simsek.

Vier-Dörfer-Likör

„Wir freuen uns schon sehr auf das internationale Dorf“, erklären Stephan Leiwe und Erich Walkenhorst vom Ausschuss für internationale Kontakte der früheren Gemeinde Eicken-Bruche. Die hält die für die Gäste eine köstliche Überraschung bereit: den Vier-Dörfer-Likör.

Auch der Deutsch-Amerikanische Freundeskreis zeigt Flagge: „Zusammen mit Freunden aus New Melle warten wir mit Brownies nach amerikanischer Art auf. Wir hoffen, dass dieser Schokoladenkuchen auf große Resonanz stößt“, sagen die Vorstandsmitglieder Katja Rauer und Jürgen Krämer. Daneben präsentiert der Freundeskreis Informationsmaterialien und Literatur zur Amerika-Auswanderung.

Für Jekabpils in Lettland betreibt der Deutsch-Baltische Freundeskreis einen Infostand: „Neben Informationsmaterialien bieten wir unter anderem lettisches Brot und lettischen Honig an“, berichtet Vorsitzende Ursula von Bistram.

Brot, Honig und Pralinen

Am Stand von Melle/Belgien erhalten Interessierte die Möglichkeit, belgisches Bier zu verkosten. Im Angebot sind zudem belgische Pralinen.

Die Gäste aus Melle/Frankreich präsentieren sich in einem Stand mit einer Münzpresse. Daneben werden auch Fotoausstellungen über gemeinsame schulische Projekte der Gymnasien gezeigt.

„Die übrigen Partnerstädte hätten natürlich auch Interesse an einer Standbeteiligung gehabt , aber für sie war eine Präsentation mit einem eigenen Stand leider nicht möglich. Trotzdem freuen wir uns, dass auch Abordnungen bei uns zu Gast sind“, erklärt Gottfried Müller.

Türme und Märchenbilder

Das „internationale Dorf“ ist am Freitag, 28. Juni, von 14.30 bis 19 Uhr, am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, von 11.30 bis 15 Uhr geöffnet. „Um das Gesamtensemble optisch aufzuwerten, werden im Umfeld der Stände drei Türme mit jeweils vier Märchenbildern errichtet, die in der Vergangenheit junge Menschen aus verschiedenen Partnerstädten während der Internationalen Jugendcamps in Melle erstellt haben“, erläutert Gottfried Müller. Zudem wird am Stand des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises eine große Nachbildung der Freiheitsstatue in New York zu sehen sein.

Empfang der Stadt

Ein besonderer Höhepunkt im Programm der Gäste aus den Partnerstädten bildet am Samstag, 29. Juni, ein Empfang, zu dem die Stadt ab 18 Uhr in das Hotel „Bayrischer Hof“ einlädt.

Am Rande des Stadtjubiläums wird es darüber hinaus ein Gespräch zwischen den Bürgermeistern von Melle und Niğde, Vertretern des Deutsch-Türkischen Arbeitskreises sowie den Schulleitungen der IGS und der Oberschule Buer geben: „Im Mittelpunkt steht die Frage, wie zukünftig gemeinsame Projekte zwischen Bildungseinrichtungen in Niğde und Melle realisiert werden können“, berichtet Gottfried Müller.