Melle. Mit einem Marathonlauf möchte sich der SC Melle 03 am Festwochenende zum Stadtjubiläum beteiligen. 850 Starter laufen 42,5 Kilometer. Wer möchte mitmachen?

Das Besondere: Jeder Läufer braucht nur 50 Meter zurückzulegen: "Babys können krabbeln, Kinder und Erwachsene können laufen, und Senioren können mit dem Rollator dabei sein", betont Organisator Andreas Ort vom SC Melle 03. Geplant ist, dass 850 Leute an den Start gehen, so dass am Ende insgesamt 42 500 Meter zusammenkommen. Damit wird die eigentliche Länge des Marathonlaufs von 42,195 Kilometer sogar leicht überschritten.

Nur 50 Meter laufen

Der Staffellauf beginnt am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr auf der Plettenberger Straße: „An dieser Veranstaltung kann sich wirklich jeder beteiligen, von Kindern über Jugendliche und Erwachsene bis hin zu Senioren“, erläutert Andreas Ort. Dabei spielt es keine Rolle, wie schnell die Distanz von 50 Metern zurückgelegt wird. Es geht allein darum, gemeinsam einen Marathon zu laufen: „Damit wollen wir der Stadt gemeinsam zur 850-Jahr-Feier gratulieren“,ergänzt Marco Peters, Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Jeder Läufer bekommt eine Jahreszahl als Startnummer: „Gestartet wird mit der 1170 bis wir nach 850 Läufern bei Startnummer 2019 angekommen sind“, berichtet Andreas Ort. Moderiert werde die Veranstaltunge von Uwe Plaß, der zu vielen Ereignissen der Meller Stadtgeschichte etwas erzählen wird.

Spontan anmelden

Anmeldungen sind am Veranstaltungstag in einem Zelt möglich, das im Bereich der Plettenberger Straße aufgestellt ist: „Es darf sich also spontan angemeldet werden“, erklärt Andreas Ort. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich für die Anmeldung rechtzeitig im Zelt einzufinden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet der SC Melle 03 um Verständnis, dass Startnummern erst am Veranstaltungstag zugeteilt werden können.

„Größere Gruppen können sich gerne vorab melden, um einen Zeitblock zugeteilt zu bekommen“, erklärt Andreas Ort. Nähere Infos gibt es der in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 unter der Telefon 05422 910560 und per E-Mail unter andreas.ort@scmelle.de.