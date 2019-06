Strahlkraft über Melle hinaus

Melle. Hinter den Kulissen wird viel geschafft: Die Planungen für das Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" gehen weiter. Dieses Projekt wird die City von Melle aufwerten, meint unsere Kommentatorin.

Es ist ein Filetstück an zentraler Stelle, an der attraktiver und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll. Die Planungen im Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“ gehen in die nächste Phase. Noch ist kein Stein auf den anderen gesetzt, aber schon im Vorfeld punktet das innovative Quartier auf mehreren Ebenen.

Da ist zum einen der Architektenwettbewerb, der eine große Leistungsfähigkeit bewiesen und viele kreative Ideen hervorgebracht hat. Am 9. Juli fällt nun die Entscheidung, welches der kreativen Konzepte umgesetzt wird.

Auf der anderen Seite wird das Großprojekt aus dem Städtebauförderungsprogramm mit 600000 Euro gefördert, Indiz dafür, dass das Konzept auf Landes- und Bundesebene Beachtung findet.

Mittel fließen auch seitens des Bundes. Das Bundeswirtschaftsministerium und Energieversorger innogy bezuschussen die Machbarkeitsstudie und fördern so das zukunftsweisende Vorhaben.

Parallel legt die Wohnungsbau Grönegau einen Zeitplan für die Realisierung des ersten Baufelds vor. Es kommt Bewegung in die "Neue Mitte Nord". Zum Glück, denn dieses Quartier ist eine Aufwertung für die City, deren Strahlkraft weit über Melle hinaus leuchtet.