Neuenkirchen. Nach 63 Spielen mit über 90 Toren, musste am Ende das 9-Meter-Schießen über Sieg oder Niederlage im Finale der 7. Auflage des Neuenkirchener Dorfturniers entscheiden. Am Ende sicherte sich die kaltschnäuzige Werkself der Firma Niemann den begehrten Dorfpokal.

In diesem Jahr nahmen 15 Mannschaften am Turnier teil. Für besondere Highlights neben dem Platz sorgten unter anderem wieder der FC LieberamPool mit einem vereinseigenen Swimming-Pool und auch die VIP-Mulde der Asphalt Cowboys durfte in diesem Jahr natürlich nicht fehlen. Auf dem Platz sorgte Marius Legler und sein Team für die Einhaltung der Fußballregeln: „Alle Spiele waren von großer Fairness geprägt. Es hat wieder richtig Spaß gemacht.“, berichtet Legler.

Radke als Matchwinner

Nach der Vorrunde, in der sich in Gruppe A die Asphalt Cowboys, in Gruppe B SK Lazion Rum und in Gruppe C die Chaoskicker als Gruppenerster für das Halbfinale qualifizieren konnten, traten um das dritte Halbfinalticket die drei jeweiligen Zweitplatzierten SF International, FC Siewillja und die Werkself der Firma Niemann im Neunmeterschießen an. Hier konnte sich letztendlich das Niemann-Team durchsetzen, wobei ihr Torwart Maximillian Radke zum Matchwinner avancierte.







In den Halbfinals konnten sowohl die Asphalt-Cowboys (gegen SK Lazion Rum) als auch die Niemann-Werkself (gegen die Chaoskicker) souverän durchsetzen: Im Finale merkte man beiden Mannschaften den harten Turniertag an. Bei beiden Teams schwanden in der Neuenkirchener Abendhitze zusehens die Kräfte und so musste das Neunmeter-Schießen über den Turniersieg entscheiden. Nach dem 14. Schützen, hatte dann die große Spannung ein Ende und die Firma Niemann konnte den Dorfturnier-Titel feiern.





Bei der anschließenden Siegerehrung dankte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling für die große Fairness und die vorbildliche Durchführung und Planung des Turniers: „Das Turnier ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben viele schöne Tore gesehen, keiner hat sich verletzt, alle hatten Spaß. Was will man mehr?“, freute sich Gerling. Obwohl man im Finale das Nachsehen hatte, gab es für die Asphalt-Cowboys doch noch einen Grund zu feiern. Denn wie auch im Vorjahr konnten Sie sich den prestigeträchtigen Bierpokal sichern...