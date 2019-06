Prag/Melle. Während einer Projektfahrt nach Tschechien besuchten Ratsschüler das frühere Konzentrationslager Theresienstadt. Dort erlebten sie auch eine Ausstellung, die der Meller Jürgen Kaumkötter kuratiert hat.

Heute steht die Gittertür zur Massenzelle weit offen. Daneben hängt in einem Schaukasten das Plakat zur Schau der Werke von ehemaligen KZ-Häftlingen. Mit „Écraser l’infâme! Zerstört die Niedertracht!“ betitelte der Kunsthistoriker Jürgen Kaumkötter aus Bulsten die Ausstellung.

Werke von Opfern

Er zeigt Werke von Opfern verschiedener Lager aus dem Bestand der Gedenkstädte Sachsenhausen. Die Sammlung umfasst etwa 1000 Exponate, bisher wurden nur wenige öffentlich gezeigt. „Es brauchte Zeit, bis der Künstler aus dem Schatten des KZ-Häftlings heraustreten konnte“, begründet Kaumkötter.

Der „Mensch Melle“-Preisträger hatte ab 2007 für sechs Jahre in Tschechien gelebt. Theresienstadt ist die erste Station von Kaumkötters neuer Ausstellung. Im Oktober wandert sie ins Krakauer Museum für Gegenwartskunst „Mocak“, in dessen Aufsichtsrat er jetzt berufen wurde.

Beeindruckt zeigten sich die Zehntklässler vom Bilderzyklus des österreichischen Malers Carl von Ripper, den er nach seiner Haftentlassung als Abrechnung mit den Nazis schuf. „Rippers Werk zeigt, wie die dramatische Erfahrung der Lagerhaft Kunst und Leben veränderte und dieses Trauma in einem Aufschrei mündet“, so Kaumkötter, der überwiegend als Kurator des „Zentrums für verfolgte Künste“ in Solingen tätig ist.





In Theresienstadt, das etwa 60 Kilometer nördlich von Prag liegt, erfuhren die Meller Jugendlichen von einem pädagogischen Mitarbeiter der Gedenkstätte eine Menge über die perfiden Methoden von SS und Gestapo. „In der Mauer seht ihr das sogenannte ‚Todestor‘. Wer dort hindurchging, der kam nie wieder zurück.“

Theresienstadt war für die Nationalsozialisten ein vermeintliches Vorzeigelager. Im ehemaligen Kino der Wachmannschaften sahen die Ratsschüler eine kurze Zusammenfassung des NS-Propagandafilmes, der die Festung Theresienstadt als humanes Altersghetto für Juden verherrlichte.

Modul im Langzeitprojekt

Die Studienreise ist ein weiteres Modul im Langzeitprojekt „Gegen das Vergessen“ der Ratsschule. Erst im Mai haben Gesamtkonferenz und Schulvorstand dem Antrag des Fachbereichs Geschichte zugestimmt, den Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers für die Jahrgänge 9 und 10 im Schulprogramm zu verankern. Inzwischen nahmen Lehrer an Fortbildungen zur Gedenkstättenpädagogik teil.

Für den Besuch in Theresienstadt verordneten die Lehrer ihren Schülern einen Dresscode: Lange Hose ohne modische Löcher und ein gepflegtes Hemd. „Bei über 30 Grad im Schatten ist so ein Aufzug ganz schön schweißtreibend“, meinte Schüler Lars Onken vor der Rückfahrt nach Prag, „angemessene Kleidung sollte aus Respekt vor den Opfern des Nazi-Terrors für alle Besucher zumutbar sein“.