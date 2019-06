Melle. Das wird ein weiteres Schmankerl zur 850-Jahrfeier: Am Samstag, 29. Juni,verwandelt sich der Friedensgarten im Bereich des Forum zu einer Frühstücksmeile. Jung und alt sind zu einem Picknick unter freiem Himmel eingeladen.

"In Anlehnung an ein White-Dinner möchten wir jung und alt zu einem Bürgerfrühstück einladen", betont Ina Wien vom Amt für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur. Geplant ist ein Frühstück an langen Tischen mit selbst mitgebrachten Speisen und Getränken.

Ort des Geschehens ist der Friedensgarten im Bereich des Forum. Sitzmöglichkeiten in Form von Bierzeltgarnituren sind vorhanden: "Vorgesehen sind Tische zu acht Plätzen, es können aber auch weniger Plätze gebucht werden", ergänzt Iris Schriewer. Das Frühstück soll um 10 Uhr beginnen und gegen 13 Uhr beendet sein.

Den Teilnehmern ist es möglich, Speisen und Getränke selbst mitzubringen. Darüber hinaus werden kleine Speisen und Kaffeespezialitäten auch zum Kauf angeboten: "Teilnehmen können Vereine und Verbände, Familien, Firmen oder Nachbarschaften", erklärt Ina Wien. Einige Anmeldungen liegen schon vor, aber es gibt noch jede Menge Luft nach oben.

Tischanmeldungen sind möglich bei Gesa Grobe, Telefon 05422 965-455.