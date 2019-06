Melle. Ein höchst seltener Anblick ist die üppige und edle Blütenpracht, die ein Apfelbaum am Buddenkamp in Melle-Mitte zu tragen scheint.

Erst beim zweiten Blick wird dem Betrachter im Garten von Brigitte und Berthold Martin klar, dass es sich keineswegs um Apfelblüten handeln kann. Einerseits wegen der für Apfelbäume viel zu späten Blüte, andererseits aber auch wegen der Größe, Füllung und Schönheit der weißen Blüten. Verantwortlich für die blühende Pracht ist nämlich eine Kletterrose, die sich bis in die Spitze des alten Obstbaumes ausgebreitet hat.



Dauerhafter Schatten

„Vor acht Jahren hat uns unser Nachbar Heinz-Georg Döllmann diese Rose geschenkt und wir haben sie am Stamm unseres Apfelbaumes eingepflanzt“, berichtet Berthold Martin. „Trotz des dauerhaften Schattens fühlt sich die Rose an ihrem ungewöhnlichen Standort offensichtlich wohl“, ergänzt Brigitte Martin. Aber ihre Blütentriebe schickt sie in der gesamten Höhe und Breite des Obstbaumes immer dem Licht entgegen. So schauen hunderte Blüten zwischen den Apfelbaumblättern heraus, erst in hellem Rosa und dann ganz weiß.

Aber auch dem Apfelbaum scheint die innige Nähe mit der dornigen Kletterpflanze durchaus zu gefallen. Überall zwischen den Rosenblüten sind schon kleine runde Äpfelchen zu sehen. „Bis jetzt konnten wir noch keinen Rückgang der Apfelernte feststellen“, versichern die Hobbygärtner.

Damit haben die Anwohner des Buddenkamps eine weitere Attraktion in ihrem liebevoll angelegten Zier- und Gemüsegarten, in dem viele optisch beeindruckende Rosensorten nicht nur für einen Augenschmaus sondern auch für besondere Dufterlebnisse sorgen. Ein weiterer Hingucker ist ein kleines Blühwiesenbeet inmitten von Obstbäumen, neben Nutzpflanzen von Kartoffeln bis zu Kürbissen.