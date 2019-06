Wellingholzhausen. Es gibt diesen einen Montag im Jahr, da ist ganz Welling zeitig auf den Beinen. Den Ulkumzug des Schützenfestes will schließlich niemand verpassen. In diesem Jahr stach besonders ein Wagen aus der Menge hervor und brachte eine ordentliche Portion Magie mit.

Dass die Wellinger feiern können, weiß man. Dass sie sich in jedem Jahr mit dem Ulkumzug wieder einmal selbst übertreffen, ist auch hinlänglich bekannt. Mit ihrem Wagen setzte die Minikapelle in diesem Jahr allerdings ganz neue Maßstäbe.











Die Nachwuchsmusiker der Heimatkapelle Wellingholzhausen spielten als Zauberschüler im Schloss Hogwarts, bekannt aus den Harry Potter-Filmen, auf ihrem Wagen. Den hatten sie mit viel Liebe zum Detail gestaltet, inklusive Nimbus 2000 (der magische Flugbesen), Türmchen und Zinnen, Kronleuchter und dem „Gefangenen von Welling“ (Gesmolds Ortsbürgermeister Michael Weßler).

Und natürlich durfte auch der bekannteste Hogwarts-Zauberschüler, „Harry Potter“, nicht fehlen. Er hockte zusammen mit seinen Freunden „Ron“ und „Hermine“ im hellblauen Ford Anglia-Nachbau und schwebte am Frontlader eines Traktors durch das Beutlingsdorf. Mit dabei im überdimensionalen Käfig: seine Eule Hedwig und viele weitere Figuren, die in den Büchern rund um den Zauberer und seine Freunde eine wichtige Rolle spielen.





„Das ist Wahnsinn!“, staunte ein Zuschauer, als der Wagen vorbeizog. Und er war nicht der einzige, der von dem Wagen der Minikapelle mehr als begeistert war.

20 Wagen und Fußgruppen

Traditionell drehte der Umzug zwei Runden durch das Dorf, angeführt in guter Manier von den Musikern der Heimatkapelle unter der Regie von Hans-Jörg Haferkamp. Es folgten der Wagen von König Karl-Heinz III. Piepenbrink und Kaiserin Gabriele II. Wurm sowie 20 weitere Wagen und Fußgruppen. Natürlich hatte der Thronpaar am letzten Tag seiner Regentschaft den Hofstaat dabei und auch der Kinderthron fehlte nicht.









Thematisiert wurde, was im Beutlingsdorf für Furore sorgte: Der Aufstieg der WTV-C-Jugend, die Abschaffung der Wellinger Kirmes, das Wachstum des Kindergartens Sonnenblume oder die Betontankstelle aus dem geliebten Nachbardorf Gesmold.

Natürlich wurden Bonbons und andere Süßigkeiten in die Menge geworfen, was die Kinder am Wegesrand ziemlich froh machte. Außerdem flogen Wasserbomben, die manch einem eine nette Erfrischung und manch anderem eine extra Morgenwäsche brachten.









Es war vor allem für die vielen Zaungäste ein fabelhafter Augenblick, der nicht umsonst Jahr für Jahr zu den absoluten Höhepunkten des Schützenfestes in Wellingholzhausen gehört.

Ideenreichtum und Kreativität

Dass sich alle Gruppen, die am Umzug teilnehmen, enorme Mühe geben und Ideenreichtum und Kreativität in ihren Auftritt stecken, ist weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und es lockte auch zum diesjährigen Ulkumzug zahlreiche Besucher aus allen Meller Stadtteilen an.









Das Programm des Ulkumzuges 2019 zu toppen wird schwer. Dass der Verein es natürlich für das kommende Jahr versuchen wird, dürfte aber wohl allen klar sein.