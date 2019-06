Riemsloh. Eine Riemsloher Doppelgarage war 1969 der erste Standort des Fußboden-Unternehmens Abker. Der damals 27-jährige Karl Abker wagte als Spezialist für das Verlegen von Teppichen den Schritt in die Selbständigkeit. 50 Jahre später ist für das Unternehmen für Parkett- und Fußbodentechnik, das jetzt von Sohn Kai Abker geführt wird, ein elfköpfiges Team im Einsatz.

Das Lager für Material und Werkzeug befand sich vor 50 Jahren direkt neben Karl Abkers Siedlungshaus mit der Adresse „Döhren Nr. 137“, die Straße heißt heute Eickrott. Das Material transportierte der junge Fußbodenverleger zunächst noch mit seinem Flossen-Mercedes, die Teppichrollen wurden dabei auf dem Autodach verzurrt.



Auftrag für Schloss Bellevue

Karl Abker erarbeitete sich schnell einen ausgezeichneten Ruf, er lieferte bei seinen Kunden von Anfang an zuverlässig gute Arbeit ab. Für ihn gab es keine nicht zu bewältigenden Schwierigkeiten, sondern nur Lösungen. „Der Firmengründer hat sich ohne jeden Respekt stets an schwierigste Herausforderungen herangewagt“, spricht Sohn Kai Abker voller Hochachtung von seinem Vater, der bald auch PVC- und Holzböden verlegte.

Schon früh habe sich Karl Abker geradezu zu einer „Teppichkoryphäe“ entwickelt, blickt Kai Abker auf die ersten beiden Jahrzehnte der wachsenden Firma zurück. Dies brachte dem noch jungen Unternehmen lukrative Aufträge ein, wie etwa für die Villa Hammerschmidt in Bonn oder auch später für das Schloss Bellevue in Berlin.





„Bei dem Grundsatz meines Vaters, auch schwierige Aufgaben intensiv anzugehen, sind wir bis heute geblieben“, berichtet Kai Abker (50). Der Geschäftsführer führt das Handwerksunternehmen gemeinsam mit seiner Frau Gaby. Für die handwerkliche Leitung ist Bruder Ralf Abker (48) zuständig.

Als Karl und Erika Abker 1989 in den Urlaub fuhren, erlebte das Inhaberehepaar nach seiner Rückkehr eine Überraschung. Denn während ihrer Abwesenheit verlegten die Söhne den Firmensitz vom Eickrott in den ehemaligen „Hof Frieling“ an der Straße Alt Riemsloh 4. „Der Umzug in das denkmalgeschützte Gebäude war zwar geplant, aber erst später“, erinnert sich Kai Abker. So wurde in dem einstigen Bauernhof das neue Büro, ein größeres Lager und ein Ausstellungsraum eingerichtet.

Ausbildung als Parkettleger

In den Neunzigerjahren schloss Kai Abker sein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab - mit der Diplomarbeit „Die Ökologie von Fußböden“. Außerdem absolvierte er eine Ausbildung als Parkettleger und anschließend als Meister. Im Jahr 2000 übernahm er von seinen Eltern die Geschäftsführung. Die nächste große betriebliche Veränderung war im Jahr 2009 der Umbau des historischen Hofes Frieling, der eine deutlich vergrößerte Ausstellungsfläche ermöglichte.





Die Feier des 50-jährigen Jubiläums im Jahr 2019 hatte besonderen Pfiff. Gemeinsam mit den vielen Gratulanten und Gästen tauchten die Mitarbeiter des mehrfach preisgekrönten Unternehmens am Tag der offenen Tür in die Welt der späten Sechzigerjahre ein – von der Mondlandung über einen Fotobulli und bunte Teppichmuster bis zu Woodstock und allerlei Dekorationen im Retro-Stil.

„Unsere Spezialität sind - ganz in der Tradition meines Vaters - außergewöhnliche Fußböden, Konzepte für jegliche Gebäude entwickeln wir im Einklang mit den individuellen Vorlieben unserer Kunden“, geht Kai Abker auf die Unternehmensphilosophie ein. „Denn ein Fußboden muss nicht nur zum Gebäude passen, sondern auch zu den Menschen die darauf leben oder arbeiten“, betont er.

Das Flair der Sechzigerjahre bestimmte das Jubiläumsfest der Firma Abker.