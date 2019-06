Melle. Schnäppchenjäger, aufgepasst: Am Mittwoch, 19. Juni, 8 Uhr, fällt der Startschuss zum traditionellen Sommermarkt, der auf der Kirchstraße und auf dem gleichnamigen Parkplatz in Melle-Mitte mit rund 30 Anbietern aufwartet.

„Die Besucher dürfen sich an diesem Tag auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen, darunter zahlreiche Messeneuheiten“, verrät Marktmeister Gerhard Wenke, der die Veranstaltung in bewährter Weise vorbereitet hat.

Kochtöpfe und Ledergürtel

Zu den Waren, welche die Händler an ihren Verkaufsständen- und -wagen präsentieren, zählen unter anderem leistungsfähige Besen, günstige Kleidungsstücke, blitzende Kochtöpfe, robuste Ledergürtel, unverwüstliche Hosenknöpfe und Lackpflegemittel für das Auto, um an dieser Stelle nur einige Beispiele zu nennen. „Ein beliebter Treffpunkt für Schnäppchenjäger“, so Gerhard Wenke.

Für ihn steht fest: „Ein tolles Angebot und herrliches Wetter, das die aktuellen Prognosen voraussagen, sind beste Voraussetzungen dafür, dass sich der Sommermarkt auch in diesem Jahr als Besuchermagnet erweisen dürfte.“

Wegen des Sommermarktes, der um 18 Uhr endet, müssen die Kirchstraße und der gleichnamige Parkplatz nach Mitteilung des Ordnungsamtes der Stadt in der Zeit zwischen Dienstag, 18. Juni, 20 Uhr, und Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr, voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird im genannten Zeitraum über die Haferstraße, den Schürenkamp und die Plettenberger Straße eingerichtet.