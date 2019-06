Melle. Es waren mehr als die rund 220 Anwohner des Altenmeller Wieveneschs, die sich am Samstag beim bunten Straßenfest der 60-Häuser-Siedlung tummelten.

So manche Freunde, Bekannte und Verwandte der Wievenesch-Siedler wollten sich das Fest für alle Generationen nicht entgehen lassen. „Ich bin am Wievenesch geboren, deshalb zieht es mich zu solchen Gelegenheiten wieder hier hin“, sagte Gabriela Meier. Die Leiterin des Kindergartens St. Raphael hatte aber noch einen zweiten Grund vorbeizuschauen, denn der Erlös der Tombola war für ihre Kindertagesstätte bestimmt.





Neben der Tombola sorgten allerlei andere Spiele für Unterhaltung und Spannung. Während sich die Jungen und Mädchen im Pedalo-Fahren und Stelzen-Laufen übten oder sich schminken ließen, lockte das Jakolo auch so einige Erwachsene an. Sie versuchten mit Hingabe mit den runden Holzscheiben die kleinen Tore am anderen Ende der glatten Platte zu treffen und hatten dabei teilweise Erfolg.

Im Mittelpunkt des Festes stand aber eindeutig das gesellige Beisammensein - ob an Tischen im Zelt oder an Stehtischen unter freiem Himmel. Ein üppiges Kuchenbuffet offenbarte die ganze Backkunst, die am Wievenesch gepflegt wird. Andere Helfer-Teams der regen Nachbarschaft kümmerten sich um Bratwürste und den Ausschank kalter Getränke.

Das erste Haus wird 70

„Im Moment sind locker 15 Leute als Helfer in der Caféteria, am Getränkestand und bei der Betreuung der Spielstationen im Einsatz“, zählte Herbert Telgheder am späten Nachmittag. Der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft freute sich über das große Engagement, den erkennbaren Zusammenhalt der Nachbarschaft und die vielen Gäste von außerhalb, zu denen auch Melles Ortsbürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Gerda Hövel gehörte.

Telgheder wies darauf hin, dass ziemlich genau vor 70 Jahren das erste fertiggestellte Haus in der Siedlung bezogen werden konnte. In der darauffolgenden Geschichte der Siedlung hätten die Siedler mehrfach bei gegenseitigen Hilfsaktionen oder der Gestaltung von Gemeinschaftsgrünanlagen ihren Zusammenhalt unter Beweis gestellt. Als Beispiele für die bis heute funktionierende gute Nachbarschaft führte er auch die Glühweinabende im Winter, den Maibaum, das gemeinsame Grillen im Sommer sowie gemeinschaftliche Pflegeaktionen auf dem Spiel- und Bolzplatz an.