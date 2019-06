Melle. Am Wochenende ereigneten sich zwei Unfälle in Melle. Dabei wurde ein 37-Jähriger sogar schwer verletzt.

Der Mann war in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr in einer Linkskurve auf der Meesdorfer Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Graben gefahren und auf einem Feld liegen geblieben. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden, teilte die Polizei mit.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der Oldendorfer Straße. Ein 44-jähriger Mann wurde dabei leicht und ein 23-Jähriger schwer verletzt. Die beiden waren in Richtung Oldendorf unterwegs, als der Jüngere mit seinem Audi nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 44-Jährige im Ford Mustang überholte den Audi. Die Fahrzeuge kollidierten jedoch und landeten im Straßengraben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss (unter 0,4 Promille).