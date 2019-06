Melle. Blühende Blumen und viele Tiere: Die Petri-Finken und der Kinderchor Mokiko führten am Samstagnachmittag ihr Musical „Aufruhr im Blumenbeet“ in der Petri-Kirche auf.

Unter der Leitung von Barbara Dahlmann-Kruckemeyer und Christiane Dörsam haben die Kinder der beiden Chöre ein fabelhaftes Musical auf die Bühne gebracht. Mit Begleitung von Magdalene Opp am Klavier präsentierte sich das Stück um vier Freunde, viele Blumen und Tiere auch als Stück zum Nachdenken.

Huch, was ist denn das? Die vier Freunde entdecken ein Feld, das trostlos aussieht. „Ein ökologischer Totalausfall“, finden sie und überzeugen Bauer Flori schließlich davon, dass sein Flecken Land bunt viel schöner aussehen würde. „Ein bisschen Blumenfarbe könnte nicht schaden“, gibt der Bauer zu und so pflanzen die vier Freunde Blumen auf das Feld – jeder für sich allerdings in einem eigenen Areal.





„Das wird auch mal Zeit“, finden zwei Polizisten, die auf Streife sind und am Feld vorbeikommen. Und nach ersten Bedenken sind sogar Winnibald, der Regenwurm, Benjamin, die Feldmaus und Mauli, der Maulwurf, ganz begeistert von der Pracht, die auf dem Feld entsteht.

Wer hat die tollsten Blumen?

Rosen und Sonnenblumen, Lavendel und Vergissmeinnicht gedeihen, doch unter den Freunden entbrennt ein Streit darüber, wer die tollsten Blumen hat. Ein Streit, der erst einmal nicht geschlichtet werden kann. Deshalb werden Zäune zwischen den einzelnen Blumensorten gezogen, miese Stimmung macht sich breit und das Gartenjahr neigt sich mit düsterer Laune dem Ende zu.

Doch Hoffnung ist in Sicht. Im kommenden Frühling ist es nämlich Bauer Flori, der die Samen der Blumen einfach wild durcheinander würfelt. Und so kommt, was kommen muss: Ein Blumenmeer, bunt gemischt und einfach schön wächst auf dem Feld, die Zäune werden abgebaut. Und dass es eine wunderbare Pracht ist, finden auch die vier Freunde, die sich wieder vertragen haben: „So schön war Floris Blumenfeld noch nie.“

Auch die Blumen sind zufrieden, die Tiere im Feld und drumherum sowieso. Die wichtige Botschaft lautet: „Jede Art von Blume ist wichtig und wertvoll.“

Mit tollen Gesangseinlagen haben die Kinder das Musical perfektioniert. Und sie haben mit dem Stück auch zum Nachdenken angeregt. In vielerlei Hinsicht.

So haben sie gezeigt, dass ein Garten ein echter Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist und dabei viel mehr ist als „immer nur graben, buddeln und schaben“ und dass ein friedvolles Miteinander eben auch ganz viel möglich machen kann.