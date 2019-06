Ländlichen Ortsteilen in Melle unter die Arme greifen

Melle. Sechs Projekte in Melle erhalten mehrere tausend Euro aus einem Fördertopf für ländlichen Regionen. Das ist auch dringend nötig, denn ohne diese Mittel würden viele Kommunen es nicht schaffen, ihre Infrastruktur auf Dauer so attraktiv zu halten, dass ein Leben auf dem Land lebenswert ist, meint unsere Kommentatorin.

Damit ländliche Regionen mit ihren Dörfern und Bauernschaften erhalten und lebenswert bleiben, pumpt der Staat jedes Jahr Millionen in Förderprogramme wie ILE. Das ist auch dringend nötig.

Denn die Anziehungskraft der Städte ist groß. Und um sich gegen die Sogkraft der Metropolen zu stemmen, müssen die Kommunen in den ländlichen Regionen alles tun, um auf der einen Seite den heimeligen Heile-Welt-Charakter zu bewahren und auf der anderen Seite innovative Ideen in der Gesellschaft und Wirtschaft zu födern. Für den einen oder anderen mag das nämlich noch ein Grund sein, eben nicht in die Großstadt zu ziehen.

Die Regionen haben ihre Stärken und die müssen sie stolz nach außen tragen. Doch das schaffen sie nicht allein. Da sind sie auf die Hilfe, vor allem die finanzielle, von der Ländern und dem Bund angewiesen.