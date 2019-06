Melle . Kultig sieht er aus, dieser Sportwagen. Vor genau 50 Jahren wurde der TR 6 der Presse vorgestellt. Anlass genug, dass sich die Fans dieses Autos am Wochenende in Melle trafen – mit ihren Wagen versteht sich.

Dass ein TR 6-Treffen im Osnabrücker Land stattfindet, obwohl das Auto in England gebaut wurde, hat seinen sehr besonderen Grund. Konstruiert wurde der TR 6 bei Karmann in Osnabrück vom damaligen Chefkonstrukteur Willi Schwebe als Auftragsarbeit für den englischen Autohersteller Standard Triumph in Birmingham.





„Es ist das einzige Auto, das ich komplett entwickelt habe“, erzählt Willi Schwebe, der mit seiner Frau Gerda als Ehrengast zu diesem Autotreffen kam. Er blickt mit seinen 91 Jahren auf ein bewegtes Leben zurück: 23 Autos entwickelte Willi Schwebe, der keine Ingenieursausbildung erhielt, sondern vom Stahlbauschlosser aufgrund seiner guten Leistungen schließlich als technischer Zeichner bei Karmann weiterlernte. Er entwickelte nicht nur den TR 6 als Sportwagen und Limousine, sondern später Scirocco und Corrado oder das BMW Coupé. „Wir haben einige Prototypen des TR 6 bei Karmann gebaut, vor allem aber das Werkzeug bei Karmann hergestellt und nach England geschickt“, erinnert sich Willi Schwebe.

Klar, dass sich die englischen Fans es sich nicht nehmen ließen, mit 25 TR 6 anzureisen wie Dave Worne und Gwen Walvin aus Derbyshire. Der Engländer erzählte, dass sein schwarzes Auto mit Teilen anderer Wagen restauriert sei, die Originalfarbe gar nicht mehr nachzuvollziehen.





Julia Ritter hatte einen relativ kurzen Weg aus Hannover zu diesem Fantreffen. „Es ist ein ganz besonderes Gefühl, mit diesem Auto zu fahren“, erzählt sie. „Man nimmt die Umgebung ganz anders war, entspannt vom Alltagsstress und genießt das Fahrfeeling.“ Thomas Meise aus Bad Salzuflen gehört der „Gruppe Teutonen“ an, die sich sich jeden zweiten Freitag zu einem gemeinsamen Stammtisch mit der „Gruppe Hannover“ in Melle trifft. „Interessierte können sich auf unserer Internetseite www.tr-register.de informieren und gerne vorbeischauen“, wirbt Julia Ritter um noch mehr TR 6 – Fans.

160 Autos hatten sich für dieses Geburtstagstreffen in Melle angemeldet. Und TR 6-Liebhaber kamen sogar aus Australien und den USA, allerdings ohne Autos. Die dann aber aus insgesamt zehn Nationen wie Belgien, Norwegen oder Dänemark.

Bei so vielen alten Autos kam es auch mal zu kleineren technischen Problemen. Helfende Hände waren dann schnell zur Stelle wie bei Gisela Windrath-Hinze aus Wuppertal. Die freute sich, dass ihr Ulrich Dobrick und Michael Cohrs als unterstützende Hilfskräfte den Hauptbremszylinder ihres kanariengelben TR 6 reparierten.





Drei Tage lang ging es also um den englischen Sportwagen, der doch seine Wurzeln in Osnabrück hat. Und dorthin, zum früheren Karmann-Werk, führte dann eine Ausfahrt zur Besichtigung der Automobilsammlung VW-Osnabrück. Am Sonntag folgte eine Sternfahrt durch das Osnabrücker Land mit dem Ziel Automuseum Melle, wo das TR 6 –Treffen seinen Abschluss fand.