Melle. Das ist ein Grund zur Freude: Sechs Anträge aus dem Programm Integrierte ländliche Entwicklung (Ile) können an den Start gehen. Das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert in Melle sechs Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 413 000 Euro.

Bürgermeister Reinhard Scholz begrüßte die Entscheidung über die Vergabe der Mittel: Sie ermöglichen eine Gesamtinvestition von rund 963 000 Euro. Besonders erfreulich sei, dass sowohl die Stadt und die Kirche wie auch Vereine und Privatpersonen von der Förderung profitieren.

„Von insgesamt 14 Projekten aus Melle sind allerdings nur sechs vom Amt für regionale Landesentwicklung berücksichtigt worden“, erläutert Regionalmanagerin Katrin Holtvogt. Als Grund nannte sie, dass die EU-Förderperiode zu Ende geht und kaum noch EU-Gelder zur Verfügung stehen. So können Projekte nur noch durch nationale Gelder des Bundes und Landes gefördert werden. Katrin Holtvogt hofft, „dass die Fördergelder in den kommenden Jahren wieder steigen, sodass alle und vor allem auch größere Projekte umgesetzt werden können“.

Anträge bald stellen

Noch bis zum 15. September können weitere Anträge gestellt werden. Die Stadt ruft vor diesem Hintergrund private Antragsteller auf, die eine Kofinanzierung durch die Stadt beantragen, sich bis zum 30. Juni zu melden. Ansprechpartnerin ist Regionalmanagerin Katrin Holtvogt. Bei Fragen und gewünschter Unterstützung steht das Regionalmanagement interessierten Bürgern unter der Telefonnummer 0441 9509434 zur Verfügung.

Gleich vier Projekte aus Wellingholzhausen werden gefördert: So soll unter dem Leitgedanken „Achten statt Schmachten“ eine barrierefreie Dorfküche in direkter Angrenzung an die Kindertagesstätte St. Ursula entstehen. Die Räume werden ganztägig genutzt, um verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenzuführen und durch gemeinsames Kochen und Backen die örtliche Gemeinschaft zu stärken.

Fabelwald und Baumlehrpfad

Am Beutling wird auf privater Basis ein barrierefreier Zugang zu einem Ausflugslokal geschaffen, um Besuchern und Touristen den Zugang zu erleichtern beziehungsweise zu ermöglichen.

Unter dem Titel "sagenhafter Fabelwald Wellingholzhausen" wird ein sagenhafter Skulpturenpfad geschaffen, an den verschiedene Themen-Inseln dauerhaft installiert und illuminiert werden. Zentraler Ort des Skulpturen-Pfades ist eine Veranstaltungsinsel, die unter anderem das Zentrum des bereits etablierten Mittelaltermarktes bildet. Zudem entsteht auf Initiative des Heimat- und Verschönerungsvereins Wellingholzhausen ein Baumlehrpfad am Beutling.

Außerdem soll im Zuge des Projektes Hoyeler Straße unter der Federführung der Stadt die Fahrbahn erneuert werden. Und nicht zuletzt wird auf privater Basis das Mühlenrad der Wassermühle Bulsten restauriert und das anliegende kleine Mühlengebäude saniert und für Touristen zugänglich gemacht.

Alle Informationen rund um den Prozess sind außerdem unter www.ile.melle.info zu finden.