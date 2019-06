Melle. Noch elf Tage sind es bis zum Auftakt des Stadtfestes 850 Jahre Melle. An diesem Festwochenende wird für die Besucher viel geboten, und das Schönste ist: Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos. Was ist umsonst? Wofür brauche ich eine Eintrittskarte? Ein Überblick.

"Mit unserem Festprogramm haben wir versucht, die Veranstaltungen größtenteils kostenlos anzubieten, damit wirklich jeder die Chance hat, daran teilzunehmen", betont Koordinatorin Ina Wien vom Amt für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur. So möchte die Stadt mit dem Festwochenende keine Gewinne erzielen, sondern möglichst einem breiten Publikum eine Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen anbieten: "Kommen und Spaß haben, das ist das Wichtigste", betont Ina Wien.

Dafür muss gezahlt werden:

Freitag, 21. Juni: Offene Generalprobe der Sportrevue unter dem Motto: "Bilder einer Stadt - gestern bis heute" mit Darbietungen von Gruppen aus verschiedenen Meller Sportvereinen unter der Regie der Gruppe SCrebel Dance & Trix um 19 Uhr im Theater Melle. Tickets zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) gibt es in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 am Kohlbrink.

Freitag, 28. Juni: Aufführung der Sportrevue "Bilder einer Stadt - gestern bis heute" um 19 Uhr im Theater Melle. Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 am Kohlbrink erhältlich.

Die Sportrevue beinhaltet ein Programm, das nahezu die gesamte Bandbreite des Sports abbildet. Aufgeführt werden Ballett, Jazz Dance, Modern Dance und Hip-Hop. Daneben können die Besucher Folklore, afrikanisches Tanzen, Geräteturnen, Akrobatik und Voltigieren erleben. Außerdem zählen Showtanz, Röhnrad-Darbietungen, integratives Bewegungstheater und Tricking zu den Bausteinen. Darüber hinaus greifen als musikalische Gäste der Jugendchor "Surprise" der Petri-Gemeinde und der MGV Concordia St. Annen mit ins Rad.

Mittwoch, 26. Juni: Aufführung der Meller Symphonie um 18 Uhr im Theater Melle. Eigens für das Stadtjubiläum hat Komponist Sebastian Lange die "Meller Symphonie" kreiert. Sie wird zur Aufführung gebracht vom Göttinger Symphonie-Orchester. Sponsor der Veranstaltung ist der Kulturring Melle. Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es in der Touristinformtaion im Meller Rathaus.

"Wir können vor allem deshalb so viele Veranstaltungen kostenfrei anbieten, weil sie viele Meller Vereine und Verbände in das Jubiläum mit einbringen. Damit machen sie der Stadt wirklich ein tolles Geschenk", würdigt Stadtsprecher Jürgen Krämer das ehrenamtliche Engagement der vielen Vereine, Gruppen und Institutionen, die sich in vielfältiger Weise in das Stadtfest mit einbringen.

Alle übrigen Veranstaltungen können kostenfrei besucht werden.

Umsonst und draußen:

Freitag, 28. Juni:



Bühne am Rathaus:

14.30 bis 15.30 Uhr: Improvisationstheater der IGS Melle; 15.30 bis 17 Uhr: Konzert der Bläsergruppe des Gymnasiums Melle; 17 bis 18 Uhr: Die Meller Tanzschule CreaKtiv präsentiert Tanzeinlagen; 18 bis 19 Uhr: Plattdeutsche Lieder und plattdeutsches Theaterstück ("De scheinheilige Maged") des MGV Cäcilia Sondermühlen und der Liedertafel Altenmelle

Bühne Parkplatz „Böckmann“:

20 Uhr: Party mit der Showband „SkyDogs“ und DJ.

Samstag, 29. Juni:

Bühne Rathaus:

11 bis 12 Uhr: Gesangsvorträge des MGV Gesmold ; 12 bis 13 Uhr: das Emblace Dance Studio präsentiert eine vielfältige Tanzshow; 13 bis 14 Uhr: die Kirchengemeinde Golgatha bietet ein vielseitiges Programm mit Puppentheater und Musik in vier Sprachen;14 bis 15.30 Uhr: Aktionen und Aufführungen aus Meller Sportvereinen: 14.00 Uhr Eickener SV, Tanz – Jung & Alt gemeinsam ; 14.15 Uhr TV Wellingholzhausen, Tanz-Musical; 14.25 Uhr SC Melle 03, Kindertanzen; 14.30 Uhr SC Melle 03, Da Capo; 14.40 Uhr SC Melle 03, Jazz Dance / Modern Dance; 14.45 Uhr SV Oldendorf, Fitness Hot Iron; 15 Uhr SC Melle 03, Tanz; 15.05 Uhr TV Wellingholzhausen, Tanz; 15.15 Uhr SC Melle 03, Jazz Dance / Modern Dance; 15.20 Uhr SC Melle 03, Da Capo; 16 bis 17 Uhr: die „Cheerful Voices“ bieten ein buntes Programm aus Gospel- und Popsongs; 17 bis 18 Uhr: die Bigband „iChamps“ der IGS Melle spielt mit Schülerinnen und Schülern von 11 bis 18 Jahren Pop, Rock und Balladen; 18 bis 19 Uhr: Konzert der „St. Annen Sisters“: „Wir sind nur gut, wenn keiner guckt!“ – Frauenpower mit Humor

Bühne Parkplatz „Böckmann“ :

20 Uhr: Party mit der Top40-Band „Live & Famous“ und DJ ; 21.30 Uhr: Konzert des Top-Acts Glasperlenspiel, etwa 23 Uhr: Jubiläums-Brillantfeuerwerk; ca. 23.30 Uhr: Anschluss-Party mit der Top-40-Band Live & Famous und DJ.

Sonntag, 30. Juni

Bühne Rathaus:

10.30 Uhr: ökumenischer Stadtgottesdienst mit dem Titel „Suchet der Stadt Bestes“ – was die Kirchen gestern, heute und morgen für die Stadt und ihre Menschen eingebracht haben und einbringen. Mitgestaltung durch die Posaunenchöre der evangelischen und die Vokalchöre der katholischen Kirchengemeinden. Parallel Kindergottesdienst in der St. Petri Kirche.; 12 Uhr bis 13 Uhr: Konzert Shanty-Chor Bruchmühlen; 13 bis 14 Uhr: Kinder singen und musizieren mit der Musikschule „Forum Musaik“ und dem Kinderchor Buer; 14 bis 15 Uhr: Aktionen und Aufführungen aus Meller Sportvereinen: 14 Uhr Kitas aus Melle / Melle vernetzt / SC Melle 03 ; 14.15 Uhr Fitness mit dem TSV Riemsloh; 14.30 Uhr Kampfsport mit dem TSV Westerhausen; 14.40 Uhr Jumping Fitness mit dem SC Melle 03.

Bühne Parkplatz „Böckmann“:

Circa 17.30 Uhr: Abschluss des Festumzuges mit kleiner „After-Show-Party“ mit DJ.