Melle. 38 Kinder aus Gomel haben in Melle abwechslungsreiche Ferien erlebt. Sie waren die Letzten, die das vom Arbeitskreis Ferienkinder Gomel organisierte Programm erleben durften. Eine Fortsetzung wird es nicht geben. Nach 28 Jahren ist Schluss. Pastor Christoph Stiehl und Anne Grothaus nennen im Gespräch mit dem Meller Kreisblatt die Gründe.

"Wir haben lange überlegt und uns den Entschluss nicht einfach gemacht, denn viele Menschen sind uns ans Herz gewachsen, aber diese Ferien waren leider die Letzten. Es gibt einfach zu wenig Gasteltern", erklärt Christoph Stiehl.

Rückblende: Im April 1986 explodierte das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Das hatte verheerende Folgen für die Menschen in Weißrussland. Gerade Kinder sind von der Strahlenbelastung betroffen. Vor diesem Hintergrund rief die evangelische Landeskirche Hannover 1991 die Ferienaktion für Kinder aus der strahlenbelasteten Region ins Leben, um ihnen ein paar unbeschwerte Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm zu bieten. Dabei trägt die Landeskirche die Flugkosten und Aufwendungen, wie zum Beispiel Versicherungen, während angeschlossene Kirchenkreise die Buskosten, die Kosten für das Ausflugsprogramm und das Taschengeld übernehmen. Auch die Organisation der Gasteltern und die Gestaltung des Programms liegt in den Händen der Kirchenkreise.

2300 Kinder betreut

Von Anfang an ist auch Melle mit im Boot. Anne Grothaus und Christoph Stiehl schätzen, dass seither rund 2300 Kinder hier ihre Ferien verbringen konnten, die von rund 500 Familien betreut wurden, die als Gasteltern fungierten: "Viele von ihnen über mehrere Jahre hinweg, eine Familie hat sogar über 27 Jahre hinweg Kinder aufgenommen", berichtet Anne Grothaus.

"Es wird uns allen etwas fehlen, und wir haben immer wieder überlegt, ob wir die Aktion fortsetzen können, aber nach einer langen Abwägung haben wir uns dazu entschieden, die Sache ordentlich abzuschließen und offiziell zu beenden", erklärt Christoph Stiehl.

Familienbild hat sich gewandelt

Dafür gibt es mehrere Gründe: So ist es von Jahr zu Jahr schwieriger, Gasteltern zu finden. Es gibt einige, die sich dazu bereit erklären, doch die werden von Jahr zu Jahr älter und müssen sich irgendwann von dieser Aufgabe verabschieden. Auf der anderen Seite mangelt es an nachrückenden jüngeren Familien, die einspringen könnten: "Das Familienbild hat sich gewandelt, heute sind viele Frauen berufstätig, von daher wird es schwieriger, geeignete Familien zu finden, die die Zeit aufbringen können, sich den Kindern zu widmen", meint Anne Grothaus. War es zu Anfang Bedingung, passende Kinder für die Gastfamilien zu finden, so ist dies jetzt ins andere Extrem umgeschlagen. Von Jahr zu Jahr reduziert sich die Zahl der Gastfamilien.

Ein hohes Maß an Zeit ist erforderlich, um die Betreuung zu gewährleisten: "Es gibt einige Leute, die haben einen Großteil ihres Jahresurlaubs genommen, um sich um die Kinder zu kümmeren", erzählt Anne Grothaus. Der Dank des Arbeitskreises gilt daher allen Gastfamilien. Sie hätten extrem viel geleistet, nicht nur mit Blick auf das ehrenamtliche Engagement, sondern auch in finanzieller Hinsicht: "Eine irre Leistung", meint Christoph Stiehl.

"Man braucht ein paar irre Leute"

Nicht zu unterschätzen sei auch die Arbeit des Arbeitskreises: "Man braucht ein paar irre Leute, die die Aktion über das ganze Jahr hinweg begleiten, auch gegen Widerstände", unterstreich Christoph Stiehl. So sei die Ferienaktion ohne die Unterstützung engagierter Einzelpersonen nicht möglich. Als jahrelange Zugpferde nennen sie Ulla Hollmann, die die Aktion über zehn Jahre lang begleitete, sowie Gisela Bungard, die sich bis zu ihrem plötzlichen Tod für das Projekt engagierte. Aktuell bringen sich Anne Grothaus, Marlies und Klaus Hinck, Christian Lange, Christoph Stiehl, Ulrike Kaiser und Dagmar zur Nedden ein. Für deren aufopferungsvolle Arbeit, Gelder einzuwerben, sagen Anne Grothaus und Christoph Stiehl herzlichen Dank: "Sie war immer authentisch", würdigt Christoph Stiehl.

Große Herzenswärme

Der Dank der Initiatoren gilt darüber hinaus den vielen Vereinen, der Feuerwehr und anderer Organisationen sowie allen Familien und Einzelpersonen, die ehrenamtlich mit "großer Herzenswärme" Angebote für die Kinder zusammengestellt haben. Auf der anderen Seite hätten so viele Kinder, die in einer Diktatur groß werden, ein bisschen Freiheit schnuppern können: "Für viele ein großes Geschenk, von daher schwingt ein bisschen Wehmut mit, dass die Aktion nun zu Ende geht", meint Anne Grothaus.