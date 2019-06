Wellingholzhausen. Das Schützenfest in Wellingholzhausen vom 14. bis 17. Juni wirft seinen Schatten voraus. Jedes Jahr besuchen ungezählte Freunde und Gönner des größten Schützenfestes im Südosten des Osnabrücker Landes den Festplatz an Vornholts Busch.

Jedes Jahr zieht dieses Fest viele tausend Gäste an. Und die dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein erstklassiges Programm freuen.

Die Vorbereitungen sind schon seit einigen Wochen im vollen Gange und die Tage zum Fest werden langsam hinuntergezählt.

Das Königspaar Karl-Heinz III. Piepenbrink und Kaiserin Gabriele II. Wurm blicken zusammen mit den Ehrenpaaren Franz-Georg Wurm & Kerstin Piepenbrink sowie Alwin & Barbara Lemp auf ein erfolgreiches Regentschaftsjahr zurück und sehen dem Ereignis mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Vorfreude auf ein Fest, das sich wieder sehen lassen kann und ein wenig Traurigkeit, dass die tolle einjährige Regentschaft sich dem Ende zuneigt.

Auch der Kinderthron um Justus I. Harig, Lea I. Burlage zusammen mit den Ehrenpaaren Jan Sickmann und Katharina Meyer zu Himmern sowie David Vossel und Mali Harig freuen sich auf ihr Fest am Sonntagnachmittag.

Ausreichend Parkmöglichkeiten sind am Festplatz an der Schützenstraße vorhanden. Wer nicht selber mit dem Auto nach Wellingholzhausen fährt, kann am Samstagabend auch mit der Nachtbuslinie N 309 ins Beutlingsdorf kommen. Die nächsten Haltestellen befinden sich im Ort an der Schule und am „Haus des Gastes“.



Für Jugendliche, die die Tanzveranstaltungen am Samstag-, bzw. Montagabend besuchen möchten, bietet der Schützenverein auf schuetzenverein-wellingholzhausen.de eine Erziehungsbeauftragung zum Download an.

Festablauf





Freitag, 14. Juni

17.30 Uhr: Antreten des gesamten Schützenbataillons zum Zapfenstreich

20 Uhr: Festkommers im Schützenzelt mit Verleihung des Zapfenstreichordens und des Jungschützenpokals

Samstag, 15. Juni

17 Uhr: Schützenmesse in der St.-Bartholomäuskirche

18 Uhr: Antreten aller Schützen und befreundeter Vereine mit anschließendem großen Festumzug durch den Ort zum Festplatz.

20 Uhr: Party mit Live Sensation

Sonntag, 16. Juni

14.30 Uhr: Antreten der Jungschützen mit Umzug; anschließend auf dem Festplatz Familienfest mit Kinderbelustigung und Schießen der Jungschützen um die Königswürde

Montag, 17. Juni

6 Uhr: "Wecken"

8 Uhr: Ulkumzug rund um die Kirche. Anschließend Abmarsch zum Festzelt. Nach dem Königsschuss Rückmarsch ins Dorf.

17.30 Uhr: Antreten der Schützen; feierliche Krönung und Proklamation der neuen Majestäten; anschließend Abmarsch zum Festzelt.

20 Uhr: Königsball mit der Band Feeling