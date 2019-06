Das Warten auf die Meller Arkaden lohnt sich

Foto: Lauhoff Architekten

Melle . An vielen Orten in Melle wird gebaut. Nur nicht auf der Brachfläche in Bahnhofsnähe an der Ecke Buersche Straße/Bahnhofsstraße. Im Herbst soll diese Baulücke nun endlich geschlossen werden. Gut Ding will offensichtlich Weile haben, denkt unsere Kommentatorin.