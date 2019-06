Melle. Eine Neuigkeit ist es nun wirklich nicht: Es gibt zu wenig Bauland im Grönegau. Einen wichtigen Beschluss fasste in der Sitzung am Mittwoch deshalb der Ortsrat Gesmold und ebnete den Weg für neues Bauland im Stadtteil. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Auf der Plecke“ wurde einstimmig beschlossen.

