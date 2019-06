Lübeck/Buer. Die Lindenschule Buer ist mit dem Schülerprojekt Schüler- und Dorfzeitung „Watch out! und Dorfgeflüster“ Sieger des Norddeutschen Schulpreises 2019 der Wirtschaftsjunioren Hanseraum geworden. Dies ist schon der dritte erste Platz in diesem Jahr für das ambitionierte Projekt.

Das Projekt wurde von Uschi Thöle-Ehlhardt, Projektleiterin beim Netzwerk Jugendhaus Buer, 2012 ins Leben gerufen.

Hanseraumsprecher Jan Dessel zeichnete auf der Hanseraumkonferenz der Wirtschaftsjunioren in Lübeck am 31. Mai gemeinsam mit Konstantin Pridat, Ressortverantwortlicher Bildung, die drei Preisträger aus.„Es ist schön zu sehen, dass sich an vielen Schulen engagierte Lehrkräfte um die Vermittlung von wirtschaftlichem Wissen an junge Menschen bemühen“, so Dessel.

"Innenwelt Schule"

Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der Wirtschaftsjunioren war, dass die eingereichte Bewerbung deutlich über formulierte Lehrplan-/Lerninhalte hinausgeht – dies erfülle das Projekt der „Schüler- und Dorfzeitung“ der Lindenschule allgemein, aber besonders für das vorliegende Themenheft „Schule & Beruf“, das eine enge Brücke schlage zwischen der ‚Innenwelt Schule‘ und der ‚Außenwelt Wirtschaft‘.

Das Projekt der kombinierten Schüler- und Dorfzeitung wurde 2012 unter dem Motto: „Wir holen das Dorf in die Schule und bringen die Schule in das Dorf" ins Leben gerufen. Das Magazin erscheint fünf- bis sechsmal jährlich, jeweils 60 Seiten stark, in einer Auflage von 1000 Stück und liegt im Ort und bei beteiligten Firmen aus. Im Dezember 2018 wurde ein Themenheft „Schule und Beruf" von den dato 12 Schülerinnen und Schülern der AG konzipiert und mit großem Aufwand ideenreich umgesetzt.





„Im Bereich der Schülerzeitung „Watch out!“ wird über die Berufsorientierung in der Schule berichtet, also wie das organisiert ist in den einzelnen Klassenstufen mit welchen Schwerpunkten und welchen Partnern, über die Methoden- und Berufsschultage oder das Bewerbungstraining“, berichtet Mia Sophie Palzer bei der Preisverleihung. „Wir stellen Berufe vor, die sich bei uns in der Schule finden, interviewen Schülerinnen und Schüler, die besondere Praktika gemacht haben oder sich im zusätzlichen Sozialpraktikum engagieren und berichten über ihre Erfahrungen.“

"Grünes Klassenzimmer"

Ihr Redaktionskollege Paul Gaukelsbrink ergänzt: „Im "Dorfgeflüster" haben wir die Kooperationen mit "außen" vorgestellt, also mit Unternehmen. Wir haben zum Beispiel Personalleiter aus Firmen eingeladen, die in der Schule Bewerbungsgespräche oder das Projekt „Azubis im Unterricht“ anbieten, wir haben die GenerationenWerkstatt mit drei großen Projekten vorgestellt. Und das Projekt "Grünes Klassenzimmer" mit einem Gartenbau-Unternehmen wird vorgestellt. Vor allem die professionelle Planung und schülergerechte Umsetzung des Projekts, die starke Vernetzung der Schule mit den Unternehmen sowie den anderen Akteuren in der Region überzeugte die norddeutsche Jury bei diesem engagierten Schulprojekt:

Zur Preisverleihung nach Lübeck waren die Jungredakteure Mia Sophie Palzer und Paul Gaukelsbrink als Vertreter der insgesamt zwölfköpfigen Redaktionsgruppe an diesem schulfreien Wochenende extra mit ihren Müttern angereist, Schulleiterin Angelika Grobe sowie Projektleiterin Uschi Thöle-Ehlhardt machten sich ebenfalls auf den Weg nach Schleswig-Holstein. „Die Arbeit an diesem Themenheft war wirklich ein pädagogisches Highlight. Ich habe großen Respekt vor dem Engagement der Schülerinnen und Schüler, vor ihrem Ideenreichtum und der Konsequenz in der Umsetzung“, bemerkt die Projektleiterin sichtlich stolz auf diese Auszeichnung. „Die jungen Leute begreifen nun erst im Nachhinein, was sie geleistet haben - auch durch die verschiedenen Auszeichnungen - und dürfen zu Recht stolz auf sich sein.“