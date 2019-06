Melle. Er hat seine Ex-Freundin geschlagen und bespuckt und soll sie außerdem sexuell bedrängt haben: Ein 23-Jähriger aus Bad Essen muss sich deshalb aktuell vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten.

