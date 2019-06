Melle. Eine Woche vor dem großen Stadtfest zum 850-jährigen Jubiläum laden Meller Gastronomen ein zu "Melle tischt auf". Wir werfen vorab einen Blick auf die Speisenkarten und geben einen Überblick, welche Gerichte vom 20. bis 23. Juni im Budendorf vor dem Rathaus serviert werden.

Alljährlich an Fronleichnam beginnt das viertägige Event "Melle tischt auf", bei dem Gastronomen Speisen und Getränke für einen vergleichsweise geringen Preis auf einer "Genussmeile" in der Meller Innenstadt anbieten. In diesem Jahr reicht das Angebot von einer asiatischen Suppe für 2,50 Euro bis zu Bandnudeln mit Garnelen für 8,50 Euro. Veranstalter sind die Werbegemeinschaft Melle-City sowie die Arbeitsgemeinschaft "Melle tischt auf".

Erstmals dabei sind in diesem Jahr das Gastwerk aus Buer sowie Ruan Thai und das Forum aus Melle-Mitte. Neben den Ständen der verschiedenen Gastronomen gibt es auf dem Platz vor dem Rathaus zudem wieder einen Gemeinschaftsstand in einem Zelt, in dem Getränke wie Softdrinks, Bier und Cocktails bestellt werden können.

Öffnungszeiten "Melle tischt auf 2019"

Die "Genussmeile" öffnet an folgenden Tagen:

Donnerstag, 20. Juni 2019: ab 11 Uhr

Freitag, 21. Juni 2019: ab 17 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019: ab 11 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2019: ab 11 Uhr

Zum Abschluss am Sonntag gibt es in Melle-Mitte zudem einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen dann von 13 bis 18 Uhr.

"Melle tischt auf 2019"-Speisenkarte

Hier nun noch die "Melle tischt auf"-Speisenkarte mit allen Gerichten, Getränken und Preisen:

Alte Stadthalle



Anzeige Anzeige

Zartrosa Rinderhüfte , Rotwein-Schalotten-Jus, Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln, Sour Cream – 8 Euro

Zwei Matjesfilets „Hausfrauen Art“ mit roten Zwiebelringen, Apfel- und Gurkenstreifen in pikanter Sahnesauce, Rosmarinkartoffeln – 7 Euro

Pulled Pork vom Smoker , Coleslawsalat, Brötchen – 6 Euro

Spaghetti aus dem Parmesanleib mit Trüffelbutter – 7 Euro

Frische Erdbeeren, Vanillesauce, wahlweise Minzpesto in der Waffel serviert – 4,50 Euro

Erdbeerbowle mit frischen Erdbeeren, 0,2 l – 4 Euro

Beckers Grauer Burgunder QbA, Trocken – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 15 Euro

Beckers Riesling QbA, Feinherb – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 15 Euro

Beckers Spätburgunder QbA, Trocken – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 15 Euro

Malai Thai

Reis mit verschiedenem Gemüse gebraten – 5 Euro

Reis, Hähnchenbrustfilet in grünem Curry und Kokosmilch – 6,50 Euro

Reis, gebratenes Hähnchenbrustfilet mit verschiedenem Gemüse gebraten – 6,50 Euro

Reis, geröstete Ente mit verschiedenem Gemüse gebraten – 7,50 Euro

Frühlingsrollen (3 Stk.), Gemüse, Glasnudeln und Hackfleisch mit leicht scharfer Soße – 4 Euro

Tom Kah Gai: Suppe mit Huhn, Kokosmilch, Champignons und Zitronengras – 2,50 Euro

Pflaumenwein – 0,25 l 2,50 Euro

Forum Melle

NiGaTi: Backkartoffel mit Sour Cream, Pulled Veal – 7,90 Euro

LachsBack: Backkartoffel mit Sour Cream und Lachsstreifen – 7,90 Euro

Thaisuppe: Rote Curry-Cocos-Suppe (vegetarisch) – 5,90 Euro

Dessert: Cookies-Erdbeer-Traum – 2,50 Euro

Dornfelder, trocken – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 17,50 Euro

Weißburgunder, trocken – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 17,50 Euro

Weiß Herbst, halbtrocken – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 17,50 Euro

Marcati Grappa Riserva – 2cl 4,90 Euro

Gagliano Grappa al Caffé – 2cl 4,90 Euro

Werner's Grillimbiss

Kleine Rinderroulade mit Klößen und Rotkohl – 7,50 Euro

Hirschgulasch mit Pfifferlingen und Klößen – 7,50 Euro

Hähnchenbrust in Tomaten-Basilikum-Soße auf einem Kräuterreisbett – 6,80 Euro

Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln und Rahmsoße mit Pfifferlingen – 6 Euro

Hamburger im Bagel mit Peppajam-Soße – 5 Euro

Prosecco mit Heidelbeersirup – 2,50 Euro

Weingut Kloster Rotwein, Weißwein oder Rosé 0,1 l 2,50 Euro

Gaumenfreude

Tapasteller: Satéspiess auf Glasnudelsalat, gegrillltes Gemüse auf Kräuterdipp, Garnele auf Orangen-Fenchel-Salat – 6,50 Euro

Frische Bandnudeln in Tomaten-Frischkäsesoße mit Kräutern, Ruccula und Parmesan – 4,50 Euro

Frische Bandnudeln in Tomaten-Frischkäsesoße mit gebratener Hähnchenbrust – 7,00 Euro

Frische Bandnudeln in Tomaten-Frischkäsesoße mit gebratenen Garnelen – 8,50 Euro

Frisches Lachsfilet gebraten auf Blattspinat und Kräutersoße, dazu frisches Baguette – 8 Euro

Tiramisu mit frischen Erdbeeren – 4 Euro

Panna Cotta mit Erdbeersalat – 3,50 Euro

Grauburgunder Kabinett trocken – 0,1 l 2,50 Euro

Weingut Schneider, Pfalz – Flasche 1,0 l 19,00 Euro

Bianco del Veneto – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 19,00 Euro

Primitivo, Ampulien – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 15 Euro

Die Knolle

Portion Kartoffel Wedges mit Curry Dip, Kräuter Dip oder Knoblauch Dip – 3 Euro

Norwegischer Räucherlachs auf zwei hausgemachten Reibekuchen, dazu eine Senf Dill Creme – 6 Euro

Schweinemedaillons mit Pfifferlingen in Rahm, dazu Kartoffel-Röstinchen – 7 Euro

Grauer Burgunder – 0,1 l 2,50 Euro; 0,75 l 17,00 Euro

Dornfelder, trocken – 0,1 l 2,50 Euro; Flasche 17,00 Euro

Gastwerk

Beef Burger: Rinder-Patty (ca.180g), Burger-Brötchen, Salat, Gurke, Käse, Zwiebeln, Bacon, BBQ Soße – 6 Euro

Crispy Chicken Burger: in Cornflakes paniertes Hähnchenbrustfilet (ca. 170g), Burger-Brötchen, Salat, Gurke, Käse, Cocktailsoße – 6 Euro

Mediterraner Vegi Burger: vegetarisches Burger-Patty (ca.130g), Burger-Brötchen, Salat, Paprika, Zucchini, Käse, Knoblauchsoße – 5 Euro

Hot Dog im Sauerteig-Brötchen zum selbst belegen – 4 Euro

Dessert: Mango-Maracuja-Creme mit Obstsalat und Sahne – 3,50 Euro

Lemberger - Blanc de noir 2018, Lemberger Qualitätswein,Württemberg – 0,1 l 2,50 Euro; Flasche 17,00 Euro

Pfirsich-Secco – 0,1 l 2,50 Euro; Flasche 17,00 Euro

Le Feu

Flammkuchen Elsässer Art mit Rahm, Speck und Zwiebeln – 5 Euro

Flammkuchen Champignon-Speck mit Rahm, Speck, Zwiebeln, Champignons und Käse – 5,50 Euro

Flammkuchen Serrano mit Rahm, Serrano-Schinken, Rucola und Parmesan – 6,50 Euro

Flammkuchen Lachs-Rahm mit Rahm, Räucherlachs, Käse und Lauch – 6,50 Euro

Flammkuchen Ziegenkäse mit Rahm, Birnen, Ziegenkäse und Preiselbeeren – 6,00 Euro

Flammkuchen Ratatouille mit Rahm, Champignons, Paprika, Aubergine, Zucchini und roten Zwiebeln – 5,50 Euro

Süßer Flammkuchen mit Rahm, Äpfeln, Zimt und Zucker – 5 Euro

Silvaner – 0,1 l 3 Euro

Riesling – 0,1 l 3,50 Euro

Rosé – 0,1 l 3 Euro

Cidre-Bowle mit frischen Erdbeeren – 0,2 l 4 Euro

Cocktail-Line

Frische Erdbeeren mit Eierlikörcreme und Sahne – 7,50 Euro

Frische Erdbeeren mit Eierlikörcreme, Vanilleeis und Sahne – 7,50 Euro

Curros mit Puderzucker – klein 3,50 Euro; mittel 4,50 Euro, groß 5,50 Euro (wahlweise mit Erdbeersauce, Schokoladensauce, Karamelsauce oder Nutella für je 0,50 Euro)

Akropolis