Rege Diskussionen prägten das Riemsloher Bürgergespräch – bis der große Regen einsetzte. Foto: Norbert Wiegand

Riemsloh. In guter ur-demokratischer Tradition nutzten zahlreiche Riemsloher am Freitagabend an der Westhoyeler Mühle die Gelegenheit, beim Bürgergespräch auf Mängel im Stadtteil hinzuweisen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Die Themen reichten vom fehlenden zweiten Sportplatz über einen unansehnlichen Betonklotz am Ortseingang bis zu verunstalteten Bäumen an der Hoyeler Straße.