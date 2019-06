Riemsloh/Oldendorf. Gleich zwei attraktive Ziele boten sich Ausflüglern zum Deutschen Mühlentag im Grönegau: In Westhoyel lockte die Aussicht auf duftenden Butterkuchen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm unter ehrwürdigen Mühlenflügeln wahre Pilgerscharen zur Windmühle. Mit komplexer Technik in beschaulichem Ambiente faszinierte zeitgleich die Ölmühle Ostenwalde.

Der frei auf dem Gelände herumstolzierende Hahn wies mit vernehmlichem Krähen den Weg zur Ölmühle. Das idyllisch gelegene Kleinod ist eine von einst drei Wasser- und einer Göpelmühle des Gutes Ostenwalde. Ihre Geschichte reicht laut den Urkunden zurück bis mindestens in das Jahr 1681. Der Mühlenstandort selbst sei deutlich älter, betont Gert Möller, Vorsitzender des Vereins Ölmühle Ostenwalde, der sich mit großem Engagement dem Erhalt des Kulturdenkmals widmet.







Dank der fortwährenden Restaurierung und liebevollen Pflege ist die Ölmühle Ostenwalde heute die in weitem Umkreis einzige noch voll funktionsfähige Mühle ihrer Art. Am Pfingstmontag allerdings stand ihre Technik still. Denn das hölzerne Wasserrad hat nach 25 Jahren im nassen Element seinen Dienst eingestellt. Der Versuch der Vorstandsmitglieder, das Rad zum Mühlentag noch einmal zu reparieren, schlug zu ihrem Bedauern fehl. Ein Ersatz nach historischem Vorbild soll aber baldmöglichst die Technik wieder zum Laufen bringen.





Vorstandsmitglied Renke Klostermann blickt in diesem Zusammenhang nach Melle: Er hofft, dass die Stadt den Wert des einzigartigen Kulturdenkmals schätzt und dieser Wertschätzung auch Ausdruck verleiht. Der Verein selbst investiert immer wieder erhebliche Mittel in den Erhalt der Mühlentechnik. So wurde zuletzt die lange Welle ersetzt, die über etliche Zahnräder – das größte unter ihnen weist einen Durchmesser von etwa 4,5 Metern auf – die Mühlsteine und auch die Presse antreibt.





Anzeige Anzeige

Die Produktion des Öls fordert heute wie damals Zeit und Geduld: Das Mahlgut muss sorgfältig vermahlen, anschließend über dem Feuer erhitzt und dann mit der Kraft des Wassers gepresst werden. In den Kollergang, dessen Originalstein sich bereits um 1800 drehte, kommen heute jedoch nicht nur Leinsamen und Rübsen. Hin und wieder mahlen Gert Möller und seine Mitstreiter auch Walnüsse, die mit lautem Knall zerbersten: „Die Kinder haben ihren Spaß daran“, freut sich der Vorsitzende über die Begeisterung der jungen Mühlenfans.

Das Wasser aus dem Mühlteich sorgt trotz der vom Vorsitzenden beobachteten zunehmenden Trockenheit zuverlässig dafür, dass sich die Zahnräder der Ölmühle drehen. Der Wind, auf den die Mühle in Westhoyel angewiesen ist, erweist sich da schon als deutlich launischer. Zum Deutschen Mühlentag hofften die Besucher vergeblich auf ein Lüftchen, das die gewaltigen Mühlenflügel antreiben könnte.





Dafür ging der Steinofen rechtzeitig wieder in Betrieb, um die vielen Ausflügler, die sich per Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Weg zum Wallholländer machten, mit Butterkuchen, Brot und – speziell zu Pfingsten – auch mit verführerischen Rosinenschnecken zu verwöhnen. Ein ökumenischer Gottesdienst läutete in guter Tradition den Mühlentag ein. Am Nachmittag sorgte das Duo Auszeit mit Hits der 80er Jahre für die musikalische Unterhaltung. Einen optischen Blickfang bot auf der Bühne der Volkstanzkreis Halle. Und auch für den kommenden Winter ist bereits vorgesorgt. Denn der Handarbeitskreis der Kirchengemeinde St. Lukas brachte die warmen Stricksocken schon jetzt mit zum Mühlentag.