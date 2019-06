Melle. "Grundsätzlich richtig, im Detail jedoch etwas überzogen", kommentiert der Meller Apotheker Ralf Frerichs das Urteil des BGH zu Gratis-Beigaben. Dass er künftig seinen kleinen Kunden, die gerade beim Kinderarzt waren, keinen Traubenzucker mehr in die Hand drücken darf, ärgert ihn schon.

Franz Hoffmann sieht das ähnlich. "Taschentücher halte ich nicht für unlauteren Wettbewerb. Aber wenn es wie in dem Fall, der das Urteil nach sich zog, um Brötchen-Gutscheine geht, liegt das meinem Empfinden nach außerhalb der Norm", sagt der Inhaber der Schreiberschen Apotheke. Die Beratung solle im Vordergrund stehen und nicht das Verteilen von Gutscheinen.

Da sich das Urteil jedoch nur auf die rezeptpflichtigen Medikamente bezieht, haben Apotheker sehr wohl noch die Möglichkeit, ihre Kunden mit Beigaben zu locken. Denn wer mit Schniefnase und Kopfschmerzen in eine der neun Apotheken in Melle kommt und dort ein Nasenspray und Aspirin kauft, darf eine Packung Taschentücher erhalten. Denn die Medikamente sind ja rezeptfrei, müssen vom Patienten also ohnehin aus eigener Tasche bezahlt werden.

Keine Rabatte auf rezeptpflichtige Medikamente

Anders ist das bei einem Antibiotikum, für das der Patient ein Rezept vom Arzt braucht. Dafür gibt es nun keine Packung Taschentücher oder ein Traubenzucker als Beigabe. Die Kosten für dieses Medikament trägt die Krankenkasse. Der Versicherte zahlt nur für die gesetzlich festgelegte Zuzahlung. Die ist wie folgt geregelt: Für jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel muss der Versicherte pro Packung zehn Prozent des Verkaufspreises zuzahlen, allerdings höchstens zehn Euro und mindestens fünf Euro. Das bedeutet, dass der Patient für ein Medikament, dass beispielsweise 75 Euro kostet, 7,50 Euro zuzahlen muss. Auf das Medikament selber oder auf die Zuzahlung dürfen Apotheker in Deutschland keine Rabatte geben. Das wurde vom BGH auch noch mal bestätigt.

Sorgen um Landapotheken

"Kurios wird es, wenn eine Mutter für ihr Kind ein rezeptpflichtiges Antibiotikum in der Apotheke holt und noch eine Packung Salbeibonbons kauft. Dann darf ich dem Kind ein Traubenzucker geben, und zwar nicht für das Antibiotikum, sondern für die Salbeibonbons", erklärt Frerichs. Doch abseits der Taschentücher- und Traubenzucker-Diskussion treibt Frerichs und seine Kollegen in Melle ein ganz anderes Thema um, nämlich das Überleben der kleinen Landapotheken. Denn große Versandhandelsapotheken aus dem Ausland dürfen Rabatte gewähren, auch auf verschreibungspflichtige Medikamente. Und damit machen sie langfristig die kleinen Apotheken in Deutschland kaputt.

Ungleiche Behandlung

"Diese Apotheken leben zu 80 Prozent von den Verordnungen", erklärt Frerichs. Er betreibt neben der Stadt-Apotheke in Melle noch die Löwen-Apotheke in Buer und weiß, wie schwierig es ist, kleine Apotheken am Leben zu erhalten. Deshalb wünscht er sich, wie viele andere Apotheker in Melle auch, diesbezüglich mehr Engagement von der Politik, um Apotheken flächendeckend zu erhalten. Dass mit dem Urteil nun die ungleiche Behandlung von deutschen Apotheken und ausländischen Versandhandelsapotheken zementiert wird, ärgert Franz Hoffmann zusätzlich. "Das ist wirklich ein Schuss vor den Bug. Wir müssen uns an Gesetzesvorgaben halten und ausländische Apotheken nicht", sagt er.