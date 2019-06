Melle. Eugen Drewermann ist Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller: Am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr wird der ehemalige römisch-katholische Priester in der evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde Melle einen Vortrag halten.

"Wie müssen wir uns eine Kreuzigung vor 2000 Jahren vorstellen?", "Ist die Bergpredigt nicht eine heillose Überforderung, einzuhalten allenfalls von ein paar Superfrommen?", "Wenn Jesus heute die Kirche betrachten würde, was würde er ihr sagen?" Diese und andere Fragen haben Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht formuliert.

Fragen von Jugendlichen

Martin Freytag hat ihre Fragen stellvertretend gesammelt und dem Theologen Eugen Drewermann gestellt. Daraus ist das Buch „Das Geheimnis des Jesus von Nazareth“ entstanden, dass die Fragen von Jugendlichen ernst nimmt und nicht nur reine Sachkenntnis erweitern will, sondern einen existenziellen Zugang zur Figur Jesus Christus aufzeigen möchte: Jesu Kindheit, sein Wirken und die Gründe für seine Kreuzigung und die Bedeutung der Auferweckung.

Dieses Buch wird die Grundlage des Vortrags von Eugen Drewermann sein. Mit dem Vortrag sind insbesondere Jugendliche angesprochen, die ihre Fragen an die Bibel hier ernst genommen und beantwortet finden möchten, aber auch alle, die diese Fragen beschäftigen.

Der Vortrag wird per Video in den Gemeindesaal und bei Bedarf und gutem Wetter auch vor die Kirche übertragen, sodass möglichst viele Menschen diesen Vortrag hören können. Frühzeitiges Erscheinen sichert einen Sitzplatz in der Kirche.

Der Eintritt ist frei, um Spende am Ausgang wird gebeten.