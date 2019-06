38 Kinder aus Gomel freuen sich auf Ferien in Melle CC-Editor öffnen

Freuen sich auf 4 Wochen Ferien mit Spiel und Spaß: 38 Kinder aus Gomel in Weißrussland sind mit ihren Dolmetscherinnen Svetlana, Elena und Marina seit einigen Tagen in Melle. Foto: Marita Kammeier

Melle. Vor einigen Tagen sind 38 Kinder am Flughafen in Gomel/Weißrussland ins Abenteuer gestartet und zweieinhalb Stunden nach Hannover geflogen. Inzwischen ist auch das Heimweh verflogen, denn das Ferienprogramm in Melle lässt keine Wünsche offen.