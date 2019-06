Melle. Wellingholzhausen und Placke sind von der geplanten 380-kV-Stromleitungstrasse massiv betroffen. Bei einem Ortstermin mit dem Abteilungsleiter für Regionalplanung im Fachdienst "Planen und Bauen", Gerald Bruns, hat Landrat Michael Lübbersmann die Forderung nach einer Erdverkabelung durch Netzbetreiber Amprion erneuert.

