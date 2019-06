Neuenkirchen. Sie lernten sich vor 71 Jahren kennen und heirateten ein knappes Jahr später am 10. Juni 1949: Marianne und Wilhelm Haupt haben am Pfingstmontag das Fest ihrer Gnadenhochzeit begangen.

Im Evangelischen Altenzentrum in Neuenkirchen haben Mitarbeiterinnen die Türen zu den Haupt-Zimmern mit Buchsbaumgirlanden geschmückt. Fotos von ihrer Hochzeit vor 70 Jahren und lachsfarbene Röschen zieren die Kränze, die ein so langes Eheleben würdigen, so auch eine Buchsbaumkrone als Tischschmuck.

Wilhelm Haupt, ein waschechter Neuenkirchener, wurde 1926 geboren und lernte seine Marianne, die vier Jahre jünger ist, bei einem Dorffest kennen. Und dann ging es sehr schnell. Kaum ein Jahr später standen die beiden vor dem Altar und wurden von Pastor Crusius getraut. Bald darauf kam Sohn Gerhard zur Welt.

Wilhelm Haupt erlernte nach seinem Hauptschulabschluss den Beruf des Schmiedes bei Papenbaum in Dielingdorf. „Zu dem Beruf gehörten damals alle Arten von Metallarbeiten und auch der Hufbeschlag“, erzählt der Jubilar. Später arbeitete er in der Schlosserei der Bentelerwerke in Bielefeld. „Mit einem Fernstudium erwarb mein Vater den Refa-Schein“, fügt Sohn Gerhard an. Mit den erworbenen Kenntnissen zur Arbeitsorganisation war er dann bis zur Rente bei Neuero in Melle tätig.



Marianne Haupt arbeitete zunächst als Näherin in der kleinen Näherei Kain im Dorf, später im Büro der Firma Heinze. Doch sie sah ihre Erfüllung vor allem in den Rollen als Hausfrau und Mutter. Hin und wieder unterstützte sie ihre eigene Mutter in der Gaststätte „Sängerklause“ in Neuenkirchen.

1976 baute sich das Ehepaar einen Bungalow mitten in Neuenkirchen und das mit Voraussicht. „Wir wollten keinen ersten Stock, den wir vielleicht im Alter nicht nutzen konnten“, betont Wilhelm Haupt. Bis zum Jahr 2012 bewohnte das Ehepaar sein Haus, in dem Wilhelm Haupt viele handwerkliche Tätigkeiten selbst ausführte. Neben dem Handballsport waren ihm seine Kanarienvögel wichtig, die er in einer großen Voliere züchtete. Marianne handarbeitete viel, nähte und strickte. „Gemeinsam saßen die Eltern oft und knüpften Brücken und Teppiche“, erzählt Sohn Gerhard.

Und dann ist da noch die ganz besondere Verbindung zu demjenigen der drei Enkel, der mit körperlichen Behinderungen und auch kognitiven Einschränkungen zur Welt kam. Von der Rente an kümmerten sich Opa Wilhelm und Oma Marianne mit viel Liebe und Geduld etwa 20 Jahre lang um den Jungen von dessen sechsten Lebensjahr an. Inzwischen gehören auch vier Urenkel zur Familie.

Mit dem Fest der Gnadenhochzeit begeht das Ehepaar Haupt nun also gewissermaßen seine sechste Hochzeit: nach der grünen folgten die silberne, die goldene und die Diamanthochzeit, die sie nach 60 Jahren im Kreis von Familie und Freunden feierten.

Nach der Eisernen Hochzeit fünf Jahre später ist es nun das sehr seltene Fest der Gnadenhochzeit, das Marianne und Wilhelm Haupt im Evangelischen Altenzentrum am Pfingstmontag in kleinem Kreis begehen, auf den Tag genau 70 Jahre nach der Grünen Hochzeit.