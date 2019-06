Noch einmal gibt es Streit auf der Blumenwiese im Musical "Aufruhr im Blumenbeet". Foto: Petrigemeinde

Melle. Am Samstag, 15. Juni, führen die Kinderchöre der Petrigemeinde in der Petri-Kirche in Melle-Mitte noch einmal das Musical "Aufruhr im Blumenbeet" auf. Beginn ist um 16.30 Uhr.