Melle. Zeitweise kam das Premieren-Publikum am Samstagabend auf der Waldbühne beim neuen Abendstück „Und alles auf Krankenschein“ aus dem Lachen gar nicht heraus. Immer wieder, wenn auf der Bühne das Chaos im Ärztezimmer seinen Höhepunkt erreicht zu haben schien, kam noch ein unerwarteter Gag obendrauf.

Immer noch eine Lüge, noch ein Dilemma, noch eine Wendung – die Handlung des Ray-Cooney-Stückes mit seinen ausufernden Lügengeschichten ist ausgesprochen komplex und kompliziert. Aber das gesamte Ensemble schaffte es mit stets punktgenau gesetzten Pointen, das altersgemischte Publikum mitzunehmen in die immer tieferen und abstruseren Verstrickungen, in die sich Dr. David Mortimore (Herbert Michels) manövriert.





Die 550 Zuschauer aus allen Generationen ab 15 Jahre aufwärts folgten in der flotten Inszenierung von Andreas Pöhler sämtlichen Turbulenzen, die die zehn Schauspieler klar und gekonnt in rasantem Tempo auf die Bühne brachten. Mit ihrem neuen Sommer-Abendstück landet die Waldbühne einen schauspielerisch höchst anspruchsvollen Volltreffer: Das Premierenpublikum hatte einen Riesenspaß, phasenweise mit Lachsalven, die bei so manchem zu tränenden Augen führte.

Die Schauspieler überzeugten mit ausdrucksstarker Gestik und Mimik sowie allerhöchster Bühnenpräsenz. Zum gelungenen zweieinhalbstündigen Theaterabend, der keinen Vergleich mit Profibühnen scheuen muss, leistete aber auch das gut durchdachte und funktionale Bühnenbild seinen Beitrag. Vor allem das große Fenster mit einem (gemalten) Blick auf die Dächer der Stadt spielte im Stück eine entscheidende Rolle. Es war einfach köstlich, wie Leslie (Mette Weitkamp), die Oberschwester (Karin Michels) und Jane (Dagmar Stachorra) hinter dem offenen Fenster über dem Abgrund schwebten.

Zum Stück: Am wichtigsten Tag seines Lebens, kurz vor seinem Vortrag vor einem Neurologen-Kongress und der anschließenden Erhebung in den Adelsstand, platzt eine ehemalige Geliebte (Dagmar Stachorra) in Dr. Mortimores Vorbereitungen. Sie eröffnet ihm, dass er eine illegitime Tochter Leslie hat, die ihn sofort sehen will. Jetzt gerät alles aus den Fugen. Seine Ehefrau (Gisela Rosemann-Leiwe) darf natürlich nichts erfahren. Und so folgen der ersten Notlüge immer neue Flunkergeschichten, in die auch die Kollegen Dr. Bonney (Frank Zehn) und Dr. Conolly (Mirco Bäumer) hineingezogen werden.



Da Tochter Leslie auf der Suche nach ihrem Vater das ganze Krankenhaus aufmischt, will Sergeant Conolly (Mathias Olschewski) sie festnehmen, während die Oberschwester der 18-Jährigen eine 50-Milligramm-Valiumspritze verabreichen soll. Eine weitere wichtige Rolle spielt ein Rollstuhlfahrer Bill Lesley (Heiner Lause), der nur wegen einer Namensgleichheit in die Verwechslungsgeschichten gerät. Der Patient darf dafür das spannende Geschehen kostenlos live miterleben und ist von Frauen umgeben; von echten und solchen mit Luftballons unter der Bluse – und das alles auf Krankenschein.

Inzwischen hat der Neurologen-Kongress begonnen und Mortimer muss seinen Vortrag immer wieder wegen neuer Zwischenfälle unterbrechen und kehrt nach einer Verkleidungsaktion mit aufgekrempelten Hosenbeinen und Perücke zum Rednerpult zurück. Das kommt zur freudigen Überraschung von Krankenhauschef Sir Willoughby (Thomas Heise) bei den versammelten Neurologen gut an. Wird das ganze Chaos für Mortimer schließlich doch noch gut ausgehen?

Die nächsten Aufführungen von "Und alles auf Krankenschein" sind bis zum 24. August jeden Samstag um 20 Uhr auf der Waldbühne zu sehen. Vom 15. Juli bis 2. August macht die Waldbühne eine kleine Sommerpause. Karten, Vorbestellungen und Reservierungen sind möglich in der Geschäftsstelle, Mühlenstraße 24, telefonisch unter 05422 42442 oder auf waldbuehne-melle.com