Von Familien geschätzt: der Flohmarkt am Ludwigsee alljährlich am Pfingstsonntag. Foto: Martina Ewert

Gesmold . Entspannt bummeln, feilschen, Schnäppchen auftun und von der Sonne verwöhnt die herrliche Lage am See genießen. Das konnten Besucher des Flohmarkts am Pfingstsonntag auf dem Gelände des Campingplatzes am Ludwigsee. Ein Trödelmarkt mit hohem Freizeitwert für die ganze Familie.