Sandbach verunreinigt: Routine hat in Melle Schlimmeres verhindert

Melle. Die gute Nachricht zuerst: Dem laienhaften Augenschein nach hat sich der Sandbach von seiner Verunreinigung bereits gut erholt. Welche Schäden es wirklich gibt, wird ein Gutachten aufzeigen. Alles weitere liegt nun in der Hand der Ermittlungsbehörden.

Zumindest die deutlich sichtbaren schlammartigen Ablagerungen des Abwasserpilzes sind im betreffenden Abschnitt des Sandbachs nicht mehr zu sehen. Unzweifelhaft ist aber auch, dass Silage sauerstoffzehrend ist und dadurch Mikroorganismen absterben. Ob und in welchem Ausmaß also über das Sichtbare hinaus Schäden entstanden sind, muss das Gutachten aufzeigen, das der Landkreis für Ende Juni erwartet.

Klar sagen muss man aber: Der Abwasserpilz selbst ist nicht giftig. Der Mensch war und ist also nicht gefährdet. Das Pilz-Vorkommen zeigt allerdings an, dass ein Gewässer massiv geschädigt ist. Was daraus folgt, liegt nun zunächst einmal in der Hand der Ermittlungsbehörden und später der Justiz.

Wenn man dem Vorfall überdies etwas Positives abgewinnen möchte, dann, dass die Routine des Unterhaltungsverbands Else Nummer 29 mit hoher Wahrscheinlichkeit schlimmere Schäden verhindert hat.