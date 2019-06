Unkrautbrenner löst Feuerwehreinsatz in Melle aus CC-Editor öffnen

Diese Hecke geriet an der Breslauer Straße in Melle-Mitte in Brand. Foto: Michael Hengehold

Melle. Wie schnell ein Unkrautbrenner zum Unheilbrenner werden kann, erwies sich am Freitagnachmittag an der Breslauer Straße in Melle-Mitte, wo die Feuerwehr anrücken musste.