Melle. Im Mai 1919 gründete der promovierte Zahnarzt Walter Sperber seine Zahnarztpraxis in der Plettenberger Straße in Melle-Mitte. Die Praxis besteht bis heute und wird von seinem Enkel Gerhard Sperber geführt.

Allerdings befinden sich die Behandlungs- und Laborräume seit 1954 nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort. Aber auch am heutigen Standort am Roten Gang gibt es noch so einige Erinnerungsstücke aus der Anfangszeit. So präsentiert Gerhard Sperber eine immer noch einsatzfähige Tretbohrmaschine seines Großvaters im Empfangsbereich.

Tret-Bohrmaschine

Im Prinzip funktioniert sie wie eine Tret-Nähmaschine: Mit dem Fuß auf einem Pedal wird eine Schwungscheibe in Bewegung gesetzt, die dann den Zahn-Bohrer antreibt. Dank Übersetzung erreicht der Bohrer eine ähnliche Drehzahl wie spätere elektrische Geräte.











„Da mein Großvater im Krieg ein Bein verloren hatte, wurde das Pedal immer von einer Helferin betätigt“, berichtet Gerhard Sperber aus alten Zeiten in der praktizierten Zahnheilkunde. So einige Geräte aus der 100-jährigen Geschichte der Zahnarztpraxis Sperber hat er noch im Keller unter den heutigen Behandlungs- und Laborräumen. Dazu gehören ein Röntgengerät, eine OP-Lampe und eine weitere Bohrmaschine.





Anzeige Anzeige





Eine alte manuelle Gußschleuder verdeutlicht, dass auch schon Großvater Walter Sperber ein Labor für Zahnersatz unterhielt. Im heutigen Labor fertigen Andrea Relligmann und Joachim Bredenstein sowohl festsitzenden als auch herausnehmbaren Zahnersatz. Um die Patienten kümmert sich neben Gerhard Sperber auch Nadine Grefe. Die promovierte Zahnärztin konzentriert sich auf Implantologie und die Behandlung von Kindern. Gerhard Sperbers Schwerpunkt ist die Chirurgie, aber im Prinzip decken beide Ärzte das Behandlungsspektrum der gesamten Zahnmedizin ab.

Unermüdlicher Einsatz

„Ich führe die Praxis jetzt seit 30 Jahren und möchte mich aus diesem Grund bei meinen Patienten für ihr Vertrauen bedanken“, erklärt Sperber. Den Erfolg der Praxis über drei Generationen bis heute hätte erst der unermüdliche Einsatz der Helferinnen und Techniker möglich gemacht. „Keiner geht gerne zum Zahnarzt, wir aber schon“ - mit diesen Worten gratuliert das ganze Praxisteam zum Jubiläum.













Der Gründer Walter Sperber hatte vor seiner Praxiseröffnung in Marburg studiert. 1954 übernahm sein Sohn Rudolf Sperber die Praxis. Mit in die Praxis stieg Rudolfs Frau Ilse Sperber als zweite Zahnärztin ein, die er während seines Studiums in Göttingen kennengelernt hatte. Neben Zahnbehandlungen in der eigenen Praxis gehörten auch die zahnärztlichen Schuluntersuchungen zu den Aufgaben von Ilse Sperber.

Nach einigen Jahren am Schürenkamp zog die Praxis zum Anfang der Sechzigerjahre in den Roten Gang um. 1989 übernahm dann Sohn Gerhard, der in Münster studiert hatte, die dortige Führung von Praxis und Labor.