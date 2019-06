Melle. Alle zwei Jahre trifft sich die Holz- und Möbelbranche in Hannover. Traditionell zeigen sich die Bildungseinrichtungen der Branche auf einem eigenen Campus mit ihren individuell gestalteten Messeständen.

Die Berufsakademie Melle hatte sich in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die verantwortlichen Messeplaner hatten ein Wohnmobil der Firma Hymer auf dem roten Teppich des Messestandes platziert.

Mit großen Lettern sprang dem Messebesucher der Halbsatz „… mit uns unterwegs“ ins Auge. Umrandet war dieser mit genau 237 Aufklebern, auf denen in Anlehnung an die Panini-Bilder der Fußballstars Portraits der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen abgebildet waren.

Neben den ehemaligen Studierenden erwartete das Messeteam um Akademieleiter Joachim Martin Praxispartner, Branchenvertreter und Studieninteressierte für einen der drei Studiengänge der Berufsakademie Melle. Ferner dient diese Messe, neben der Weitergabe von Informationen über das aktuelle Studienangebot, der BA Melle zur Kontaktpflege.

So war unter anderem Ortsbürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Gerda Hövel zu Besuch. Sie informierte sich über den aktuellen Stand der seit 2018 neu angebotenen Studiengänge „Soziale Arbeit“ und „Glas-, Fenster- und Fassadentechnik“.

Zudem diskutierte sie mit Akademieleiter Joachim Martin den steigenden Raumbedarf der wachsenden Akademie. „Ziel der Berufsakademie Melle ist es, im Jahre 2021 und damit zwei Jahre früher als im Entwicklungsplan prognostiziert die wichtige Schwelle von 120 Studierenden zu überschreiten.“ kommentierte Martin die aktuellen Entwicklungen.





Anzeige Anzeige

Beim anschließenden Rundgang über den Messestand fiel dem Besucher ein Putzeimer mit Putzlappen, Kehrblech, Handfeger und einem Schrubber auf. An dem Schrubberstiel klebte ein Schild mit der Aufschrift „Ist das Kunst, oder kann das weg?“. Daneben stand eine Staffelei mit einem Bild, auf dem künstlerisch überhöht auf eine Projektarbeit der Studierenden aus dem aktuell sechsten Semester hingewiesen wurde. Die Studierenden bearbeiteten im Rahmen des Vorlesungsmoduls „Projektstudium“ ein reales Praxisprojekt aus einem ihrer Partnerunternehmen. Das Bild zeigte eindrucksvoll die viel zu langen Laufwege in einem montageintensiven Fertigungsprozess. Die Aufgabe an die Studierenden war es, diese unproduktiven Laufwege von über 6 km pro Mitarbeiter und Arbeitstag merklich zu reduzieren. Nach intensiver Prozess- und Materialflussanalyse sowie Arbeitsplatz- und Prozessgestaltung und 12 Wochen harter Arbeit freuten sich die Studierenden über das Ergebnis: Reduzierung der Laufwege um 70%. „Da staunte die Geschäftsleitung nicht schlecht, als die Studierenden Ihr Ergebnis vor Fachleuten vorstellten“ ergänzte Markus Sauter, Fachbereichsleiter Holz- und Möbeltechnik und betreuender Dozent das tolle Ergebnis der Studierenden. „Ist das Kunst, oder kann das weg?“ heißt in diesem Fall: Weg mit den überflüssigen Laufwegen!