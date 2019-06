Gesmold . Der SoVD-Ortsverband Gesmold fordert den Ortsrat Gesmold und die Stadt Melle in einem offenen Brief auf, für ein Seniorenheim beziehungsweise eine Pflegeeinrichtung in Gesmold zu sorgen. Knapp 900 Unterschriften verleihen dem Nachdruck.

Während sich die Stadt für nicht zuständig erklärt, sagt Ortsbürgermeister Michael Weßler, dass Gespräche mit einem möglichen Investor bereits liefen.



„Warum müssen Gesmolder, die in ein Heim oder eine Pflegeeinrichtung wollen, aus ihrem Gesmold in eine Einrichtung nach Melle, Wellingholzhausen, Neuenkirchen, Buer oder sogar Osnabrück oder noch weiter zu Angehörigen umziehen?“, fragt der Sozialverband in dem Schreiben. Die Senioren bräuchten nicht nur ein Heim, sondern auch Treffpunkte für ein soziales Zusammenleben vor Ort.

„Ich begrüße das Engagement des Sozialverbandes“, erklärt Bürgermeister Reinhard Scholz auf Anfrage. Der Verwaltungschef weist allerdings darauf hin, dass die Stadt keine Pflegeeinrichtungen oder Seniorenheime betreibt: „Hier sind wir auf das Engagement von Investoren und Betreibern angewiesen.“ Sollten sich Pläne zum Bau einer Pflegeeinrichtung in Gesmold oder einem anderen Stadtteil konkretisieren, werde die Stadt aber „alles daran setzen, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen“.

„Wir sind an dem Thema dran“

„Natürlich haben wir Interesse an so einer Einrichtung“, betont Ortsbürgermeister Michael Weßler im Gespräch mit unserer Redaktion und hat bessere Nachrichten: „Wir sind an dem Thema dran.“ Die Unterschriftenliste zeige, „dass das stark gefragt ist“. Tatsächlich hätten es sogar deutlich mehr Unterschriften sein können, sagt der SoVD-Vorsitzende Hans-Werner Jungholt. Es habe jedoch bei der Absprache ein Missverständnis gegegeben, so dass teils Einzelpersonen und teils Unternehmen und Vereine als Ganzes gefragt worden seien.

Michael Weßler sagt, es gebe im Hinblick auf eine Tagespflege Gespräche mit einem möglichen Investor. Weßlers Wunsch wäre, dass „in den nächsten zwei Jahren etwas auf den Tisch kommt (konkrete Planung, Anm.) und in drei, vier Jahren etwas steht.“