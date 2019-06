Wellingholzhausen . Die Fußballabteilung des TV Wellingholzhausen blickt zufrieden auf das Festwochenende zum 100-jährigen Vereinsjubiläum zurück. Das hat neben den Festlichkeiten auch mit sportlichen Erfolgen im Fußball zu tun – und mit Ehrenamtlichen wie Dietrich Grünkemeier.

Sowohl die erste WTV-Fußballmannschaft in der Kreisliga als auch das zweite Männerteam in der 1. Kreisklasse Süd-B schafften den umjubelten Klassenerhalt.



Die Fußballabteilung bot kürzlich zudem das DFB-Fußball-Abzeichen an. An den fünf Stationen Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass, Kopfballkönig, Flankengeber und Elferkönig mussten die Teilnehmer ihr Können am Ball unter Beweis stellen. Insgesamt nahmen 85 Fußballbegeisterte im Alter von neun bis 73 Jahren am Fußballabzeichen teil.

DFB-Paule-Abzeichen für 74 Mädchen und Jungs

Für die noch jüngeren Fußballfreunde wurde das DFB-Paule-Schnupperabzeichen auf dem neuen Sportplatz angeboten. Im Unterschied zum großen Abzeichen galt es, die drei Übungen Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass und Elferkönig zu meistern. Insgesamt 74 Mädchen und Jungs im Alter von fünf bis acht Jahren nahmen teil und durften sich über eine Urkunde und einen DFB-Anstecker freuen.

Während des Festaktes zum Vereinsgeburtstag wurden einige Mitglieder der Fußballabteilung für ihr ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geehrt. Die silberne Ehrennadel des Fußballkreises Osnabrück-Land erhielt Dirk Kleine. Für mindestens 15 Jahre Vereinsarbeit wurden Robert Pleye, Guido Sickmann und Thomas Hackmann sowie Hans-Hermann Münchow und Martin Lührmann mit der Verdienstnadel des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) ausgezeichnet. Außerdem bekam Heinz-Kurt Münchow die silberne NFV-Verdienstnadel für 33 Jahre Vereinsarbeit. Die goldene NFV-Verdienstnadel wurde Dietrich Grünkemeier für sein ehrenamtliches Engagement im WTV in den vergangenen 59 Jahren verliehen.