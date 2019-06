Melle. Leroy Englich vom SC Melle wurde als einer von nur zwei Badminton-Spielern seiner Altersklasse vom niedersächsischen Badminton-Verband für den 7. Internationalen Refrath-Cup in Bergisch Gladbach nominiert. Im Einzel erreichte der Meller dort erneut das Viertelfinale, im Doppel musste er verletzungsbedingt aufgeben.

Die Turnierteilnahme beim Refrath-Cup fand im Rahmen einer Verbandsmaßnahme statt. Leroy Englich wurde in der Altersklasse U11 im Einzel und mit seinem Partner Nils Möller im Doppel nominiert.



Im Einzel war Leroy an Ranglistenposition fünf gesetzt. In seinen beiden Vorrundenbegegnungen setzte er sich souverän durch. Die erste Begegnung ging mit 3:0 (11:3, 11:9, 11:4) an das Meller Badmintontalent. Die zweite Partie konnte Leroy ebenso klar mit 3:0 (11:3, 11:8, 11:3) gewinnen. Somit zog Leroy als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein, für die sich lediglich die Ersten einer jeden Gruppe qualifizierten.

Leroy ändert Taktik

Aufgrund seines Setzplatzes hatte Leroy im Achtelfinale ein Freilos, sodass er direkt ins Viertelfinale vorrückte. Leroy ging an diesem Wochenende mit einer veränderten, weniger risikobehafteten Taktik in die Begegnung. Schnell zeigte sich jedoch, dass derzeit noch kein Weg am dem Frankfurter vorbeiführt. Englich musste sich erneut mit 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) geschlagen geben, konnte die Ballwechsel aber deutlich offener gestalten.

Zum vierten Mal mit einem fünften Platz im Einzel bei fünf Turnierteilnahmen schiebt sich Leroy auf Platz drei der deutschen Rangliste der Altersklasse U11 vor.



Im Doppel lief es dieses Mal weniger gut für das Duo Möller/Englich. Gleich in der ersten Begegnung bekamen sie es mit einem der stärksten U-11-Doppel der Deutschlandserie zu tun. In einer starken Begegnung mussten die beiden sich knapp mit 1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 3:11) geschlagen geben.

Schlimmer als die Niederlage war jedoch die sich bereits zu Beginn des vierten Satzes abzeichnende Verletzung von Leroy Englich an seiner rechten Schulter. Diese machte ein druckvolles, aber vor allem schmerzfreies Spiel nicht mehr möglich. Um einer schlimmeren Verletzung vorzubeugen, nahmen die Verantwortlichen das Duo folgerichtig aus dem Turnier.

Leroy geht es mittlerweile jedoch wieder besser. Untersuchungen haben ergeben, dass er sich keine muskuläre Verletzung zugezogen hat.