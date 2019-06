Melle. Der Mix aus Aufregung bei den kleinen Akteuren und Begeisterungsstürmen aus dem Publikum macht jedes Jahr das große Unicef-Konzert der Meller Schulen aus. Am Mittwoch überzeugten junge Musiker aus acht Schulen mit ihren musikalisch-kreativen Auftritten auf der Bühne des Meller Forum.

Das Konzert leitete das Vororchester des Gymnasiums unter der Leitung von Musiklehrer Jan Mons ein. Kindgerecht-klassisch hatte er das kleine Menuett für Anna Magdalena Bach samt Schlagwerkbegleitung als eines der Vortragsstücke vorbereitet.





Mit den Kindern der Grundschule aus Gesmold, dirigiert von Christa Wolf, vereinte sich gleich darauf der gesamte Publikums-Chor mit dem Volklied vom Pastor und sien Kauh. Und zum Dschungelbuchhit „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“ versuchten sich sogar einige Solisten am Mikro.





Gleich zwei Dirigentinnen brauchten die kleinen Musiker der Grundschule aus Eicken-Bruche: Claudia Preuß leitete die Flötengruppe und Micaela Reule gleichzeitig den Regenbogenchor. Textsichere Erwachsene erinnerten sich gerne an ihre Jugendzeit mit dem Song „Wer hat an der Uhr gedreht?“





Monika Weigelt, Musiklehrerin an der Grönenbergschule begleitete sowohl den großen Kinderchor am Klavier als auch ein Ensemble mit etlichen Geigenkindern, das sich aus Schülern der Grundschule und des Gymnasiums zusammensetzt. Und wenn es auch mal einfach leere Saiten sind, die die Lütten auf ihren Instrumenten streichen: der Stolz über ihren Auftritt war ihnen anzusehen.









Mit ansteckender Fröhlichkeit brachten die Kinder ihren Auftritt über die Bühne.

Mit dem schwungvollen und auch eindringlichen Lied „Die Welt ist unser Morgen“ und einem Flaschentanz zu Musik von Johannes Brahms sangen und tanzten sich die Kinder der Grundschule im Engelgarten in die Herzen des Publikums. Sie wurden vorbereitet von ihren Lehrerinnen Nadine Hadrian, Madlin Hehemann und Barbara Dahlmann-Kruckemeyer.





„Schon zum 27. Mal besucht traditionell im Frühsommer eine Musikgruppe des Herdergymnasiums aus Merseburg das Meller Gymnasium“, erklärte Christoph Lanver, der mit seinem Kollegen vom Gymnasium, Peter Sommer, das Konzert moderierte. Gemeinsam mit dem Meller Unterstufenchor brachte der Chor der Gastschüler fetzige Musik auf die Bühne inklusive des rhythmisch mit bunten Bechern begleiteten „Cups – when I´m gone“, einem Traditionell aus Amerika. Christoph Lanver und sein Merseburger Kollege Elias Zill wechselten sich mit Dirigat und Klavierbegleitung ab.





Und dann wurde es rockig: Mit Frontsängerin Deniz Demir und wechselnden Besetzungen zeigte die Schulband der Bueraner Lindenschule, was sie in der AG unter der Leitung von Quang Khuat, der für die Schule in Kooperation mit dem „Blauen Waggon“ arbeitet, lernt. Mit Schlagzeugdrive, fetzigen Chords der E-Gitarre und drängenden Läufen vom E-Bass brachte die Band mit drei Songs Power auf die Bühne.





Ein Höhepunkt des Konzerts folgte dann zum Schluss. Die BigBand „iChamps“ der IGS rockte das Forum unter Leitung von David Höing mit Titeln von Abba bis Ghostbusters und dem vielbejubelten Solo „Torn“ von Ednaswap der jungen Sängerin Tessa Preckwinkel, die gemeinsam mit Anna Möllering und Malte Rauer das Gesangstrio der Band bildet.





Am Ausgang durfte großzügig in Geigenkästen für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gespendet werden. Brigitte Brokate, die mit ihrer Kollegin Ute Terhorst von Unicef Osnabrück zum Konzert gekommen war, erklärte: „Freude an der Musik verbunden mit Hilfe für bedürftige Kinder bildet eine wunderbare Klammmer mit diesem Konzert.“