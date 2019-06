Melle. Beim Sportfest im Mai des SC Melle ging es über die 3000 Meter zur Sache: Lokalmatador Mathis Seelhöfer fungierte als Lokomotive für die beiden OTB-Athleten Dustin Karsch und Nicolai Riechers. Diese erliefen auf dem Carl-Starcke-Platz am Ende die Plätze zwei und drei der aktuellen niedersächsischen Bestenliste bei den Männern.

War es 2018 noch deutlich zu warm, bot das Sportfest im Mai – üblicherweise am letzten Mittwoch des Monats – diesmal wieder optimale Bedingungen: Es war warm, trocken und fast windstill. Auch die Teilnehmerzahlen der maßgeblich von Johannes Belt organisierten Leichtathletik-Traditionsveranstaltung waren wieder sehr erfreulich: Rund 130 Sportler gingen an den Start – exakt so viele wie im Vorjahr. 2017 waren es über 30 Prozent weniger.

Besonders zur Sache ging es bei den Bahnwettkämpfen des SC Melle erneut über die 3000 Meter. Mathis Seelhöfer vom SCM agierte dabei als Tempomacher für die beiden OTB-Athleten Dustin Karsch und Nicolai Riechers. Beide hielten auch nach Seelhöfers Aussteigen bei zwei Dritteln der Distanz das Tempo und erliefen sich auf dem Carl-Starcke-Platz die Plätze zwei und drei der aktuellen niedersächsischen Bestenliste bei den Männern.

Riegenring, Rohden und Langkopf mit Bestzeiten

Ausrufezeichen aus Meller Sicht setzten über die 3000 Meter auch Jan-Erik Riegenring (U18) sowie Jolien Rohden (U16) und Paul Langkopf (16). Gleiches Fazit für das Trio: persönliche Bestleistung, Top Zehn der aktuellen Landesbestenlisten ihrer Altersklasse und die Startberechtigung für die Norddeutschen Meisterschaften.

Auch über die 10000 Meter brachte der Abend Bewegung in die Landesbestenliste: Jan Rutsch vom TUS Bothfeld lief 34:09,34 Minuten. Damit setzte er sich bei den Männern zunächst mal auf Rang eins in Niedersachsen. Der 10000-Meter-Wettkampf galt auch in diesem Jahr als Regionsmeisterschaft Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim. Hier gingen die Titel der Altersklassen W50 (Anja Bitter), M45 (Heinrich Langkopf) und M65 (Peter Spiekermann) nach Melle. Bitter und Spiekermann setzten sich mit den Zeiten jeweils an die Spitze der aktuellen Landesbestenliste.

Langkopf gehörte zu den Läufern, die nach 25 Bahnrunden noch nicht genug hatten und einen kompletten Stundenlauf absolvierten. In den letzten Minuten litt er dabei sichtbar und wurde dafür mit persönlicher Bestzeit und Eintrag in die Landesbestenliste belohnt. Ebenfalls über die volle Stunde ging für den SC Melle noch Peter Spiekermann. Gewonnen hat die Stundenwertung überlegen Markus Steffen von Eintracht Neunkirchen mit rund 15,8 Kilometern. Auch er schafft es damit in die niedersächsische Landesbestenliste seiner Klasse (M40).

Die Stundenlaufwertung findet seit einigen Jahren wieder abwechselnd beim Sportfest im Mai in Melle und im Ravensberger Stadion des LC Solbad statt. 2020 gibt es also in Borgholzhausen die Möglichkeit, die Stunde in Angriff zu nehmen. Nächster Bahnwettkampf in Melle ist der Läuferabend am 16. August.