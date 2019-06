Immer schön die Balance halten: Das Sommerfest des Heimat- und Verschönerungsvereins Westerhausen-Föckinghausen verspricht jede Menge Spielspaß. Foto: Eduard Meyer zu Eißen

Melle. Der Sportpark Ebbergeweg wird am Sonntag, 16. Juni, zur Spiel-Arena. Der Heimat- und Verschönerungsverein Westerhausen-Föckinghausen veranstaltet sein Sommerfest und bietet in diesem Zusammenhang den Teilnehmern an, sich spielerisch auszutoben.