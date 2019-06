Melle. Diesen Klassiker kennt fast jeder: Memory zählt zu den beliebtesten Gesellschaftsspielen. Zur 850-Jahrfeier gibt es jetzt ein spezielles Memo-Spiel mit Melle-Motiven. Es trägt den klangvollen Namen Melory.

Zu verdanken ist das auf Melle gemünzte Spiel dem Team der Stadtbibliothek, das dieses Projekt in einem kreativen Prozess auf den Weg gebracht hat. Entstanden ist eine XXL-Variante mit 14 überdimensional großen Dreierpaaren mit Motiven aus Melle. Gespielt werden kann es während des Festwochenendes vom 28. bis 30. Juni auf dem Starcke-Carree während der Öffnungszeiten der Festmeile.

Mit im Boot sind auch heimischer Künstler, die das Melory mit Dreierpaaren unter dem Motto „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ gestaltetet haben. Die Basis bildeten historische Fotografien, die das Stadtarchiv und der Heimatverein Melle zur Verfügung stellten, sowie Bilder aus der heutigen Zeit, die Elke Sewöster anfertigte.

Vertraute Motive

Zu den Motiven zählen der Meller Balkon, das Rathaus, die Plettenberger Straße, die frühere Buchhandlung Selige, der Ententeich im Grönenbergpark, das Bad Melle, der Bahnhof, eine Elsebrücke, eine Elsepartie, der Märchenwald, der Kleft mit der Villa Unbefunde, ein Weg zum Weberhaus und die Diedrichsburg.

Künstlerisch bearbeitet wurden die Motive in unterschiedlichen Techniken von Hildrun Balz, Barbara Daiber, Margit van Eß, Anke Flüs-Meyer, Sonja Hallmann-Groth, Hubert Manke, Melania Menzel, Ibrahim Dilshad, Ingeborg Neteler, Sebastian Olschewski, Anette Opitz, Katharina Staar und Richard Wejner. Zum Einsatz kamen unter anderem Aquarellmalerei, Federzeichnung, Mosaik oder Mixt Mediat. Auch der bekannte Geograf Fritz Gerd Mittelstädt brachte sich in das Projekt ein: Er ist der Namensgeber für das pfiffige Spiel.

Große Spieltafel

Inzwischen hat ein Fachunternehmen aus Melle mit der Produktion der 40 mal 40 Zentimeter großen Spielteile begonnen. Der Baubetriebsdienst konstruierte eine viereinhalb Meter breite und eineinhalb Meter große Spieltafel. Auf dieser Stelllage stehen die zugedeckten die Spielteile.

Großer Spielspaß

Aufgabe der Spieler ist es, drei zusammenpassende Tafeln zu finden, also je ein Motiv unter dem Motto „gestern – heute – morgen“ in drei Variationen. Dabei dürfen immer nur drei Bilder umgewendet werden. Passen die Bilder zusammen, darf der Spieler sie herunternehmen. Wenn nicht, werden die Tafeln wieder abgedeckt. Es gilt also sich zu merken, wo welche Meller Ansicht steht. Die Initiatoren erhoffen sich einen großen Spielspaß und dass das Melory zum Gespräch angeregt: Wer kennt welche alte Ansicht noch aus Kindertagen? Erkennen Kinder oder Zugezogene die Orte? Was meinen die Spieler zu bisherigen und möglichen künftigen Veränderungen?

Anzeige Anzeige

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Ulrike Koop, Bibliotheksmitarbeiterin Birgit Pietsch, die Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur, Barbara Manke, der stellvertretende Heimatvereinsvorsitzende Jürgen Krämer und Namensgeber Fritz-Gerd Mittelstädt freuten sich bei der Projektpräsentation, das Melory zum Stadtjubiläum realisiert zu haben. Sie wünschen sich, dass Melory zu einem der großen Anziehungspunkte der 850-Jahr-Feier wird.

Spielzeiten sind am Freitag, 28. Juni, von 14.30 bis 19 Uhr, am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 16 Uhr.